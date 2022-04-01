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ВСУ возобновили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Воины Вооруженных Сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Об этом УНН информирует со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ возобновили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях - Генштаб

Цитата

"Подразделениями Вооруженных Сил Украины возобновлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глыбовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмильна", - сообщили в Генштабе.

"После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Нова Басань, Макеевка, Погреба, Бажанивка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка", - добавили в Генштабе.

Детали

В настоящее время российская федерация, как отмечается, продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры, зданиям органов государственного управления и жилым кварталам украинских городов.

Группировки оккупационных войск осуществляет перегруппировку и, вероятно, сосредоточивает основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне, отметили в Генштабе ВСУ.

Также отмечается, что наблюдается частичный отвод подразделений оккупационных войск с Полесского и Северского направлений. В то же время враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины, сообщили в Генштабе.

По сообщению, на Волынском направлении подразделения вооруженных сил республики беларусь осуществляют меры по усилению охраны белорусско-украинской границы.

На Полесском направлении противник наступательных действий не проводил. Основные усилия оккупантов направляются на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировка и отвод войск на территорию республики беларусь для восстановления боеспособности. Для обеспечения отхода своих подразделений противник осуществляет минирование местности и объектов инфраструктуры, применяет артиллерию, отметили в Генштабе.

Также указано, что на Сиверском направлении противник продолжает блокирование города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении, как отмечается, враг продолжает блокировать Харьков и осуществлять артиллерийские обстрелы города, на захваченных рубежах переходит к обороне, осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступательных действий. Фиксируется дополнительный подвоз боеприпасов для артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения ведения наступательных действий. В течение дня противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Малая Камышеваха, остановлен, успеха не имеет.

Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки оккупационных войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, отметили в Генштабе.

На Донецком направлении враг, по сообщению Генштаба ВСУ, продолжает осуществлять огневое влияние и штурмовые действия на отдельных направлениях. Продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобугском направлении подразделения оккупационных войск продолжают осуществлять огневое воздействие с применением артиллерии по позициям наших войск. С целью улучшения тактического положения враг пытался провести наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка, отметили в Генштабе.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 17,7 тыс. лиц, 625 танков, 143 самолетов, 131 вертолета и сотен единиц другой военной техники, указали в Генштабе.

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