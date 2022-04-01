ВСУ возобновили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Воины Вооруженных Сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Об этом УНН информирует со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Цитата
"Подразделениями Вооруженных Сил Украины возобновлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глыбовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмильна", - сообщили в Генштабе.
"После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяли под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Нова Басань, Макеевка, Погреба, Бажанивка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка", - добавили в Генштабе.
Детали
В настоящее время российская федерация, как отмечается, продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры, зданиям органов государственного управления и жилым кварталам украинских городов.
Группировки оккупационных войск осуществляет перегруппировку и, вероятно, сосредоточивает основные усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне, отметили в Генштабе ВСУ.
Также отмечается, что наблюдается частичный отвод подразделений оккупационных войск с Полесского и Северского направлений. В то же время враг осуществляет подготовку к перемещению дополнительных подразделений (резервов) Восточного военного округа для ведения боевых действий на территории Украины, сообщили в Генштабе.
По сообщению, на Волынском направлении подразделения вооруженных сил республики беларусь осуществляют меры по усилению охраны белорусско-украинской границы.
На Полесском направлении противник наступательных действий не проводил. Основные усилия оккупантов направляются на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировка и отвод войск на территорию республики беларусь для восстановления боеспособности. Для обеспечения отхода своих подразделений противник осуществляет минирование местности и объектов инфраструктуры, применяет артиллерию, отметили в Генштабе.
Также указано, что на Сиверском направлении противник продолжает блокирование города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины.
На Слобожанском направлении, как отмечается, враг продолжает блокировать Харьков и осуществлять артиллерийские обстрелы города, на захваченных рубежах переходит к обороне, осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступательных действий. Фиксируется дополнительный подвоз боеприпасов для артиллерийских подразделений.
На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения ведения наступательных действий. В течение дня противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Малая Камышеваха, остановлен, успеха не имеет.
Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки оккупационных войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, отметили в Генштабе.
На Донецком направлении враг, по сообщению Генштаба ВСУ, продолжает осуществлять огневое влияние и штурмовые действия на отдельных направлениях. Продолжает наносить авиационные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.
На Южнобугском направлении подразделения оккупационных войск продолжают осуществлять огневое воздействие с применением артиллерии по позициям наших войск. С целью улучшения тактического положения враг пытался провести наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка, отметили в Генштабе.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 17,7 тыс. лиц, 625 танков, 143 самолетов, 131 вертолета и сотен единиц другой военной техники, указали в Генштабе.