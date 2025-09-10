$41.250.03
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під загрозою три воєводстваPhoto
9 вересня, 19:32 • 31853 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 45756 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 40549 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 26124 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 51434 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 81394 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 62925 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38145 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 31245 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
ЗСУ ліквідували за добу близько тисячі окупантів – Генштаб

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1 091 000 осіб, 11172 танки та 23262 бойові броньовані машини.

ЗСУ ліквідували за добу близько тисячі окупантів – Генштаб

За добу що минула українські захисники ліквідували 990 осіб з числа особового складу військ ворога. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.25 орієнтовно склали

особового складу– близько 1091000 (+990) осіб

танків – 11172 (+3) од

бойових броньованих машин – 23262 (+1) од

артилерійських систем– 32606 (+29) од

РСЗВ – 1483 (+1) од

засоби ППО – 1217 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57851 (+347)

крилаті ракети – 3691 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни– 61290 (+83)

спеціальна техніка – 3964 (+1).

Нагадаємо

Вранці 10 вересня ворог провів масовану ракетну атаку. Є влучання по цивільному промисловому об’єкту на Вінниччині. Інша інформація уточнюється.

Лілія Подоляк

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна