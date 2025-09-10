ЗСУ ліквідували за добу близько тисячі окупантів – Генштаб
Київ • УНН
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 1 091 000 осіб, 11172 танки та 23262 бойові броньовані машини.
За добу що минула українські захисники ліквідували 990 осіб з числа особового складу військ ворога. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.25 орієнтовно склали
особового складу– близько 1091000 (+990) осіб
танків – 11172 (+3) од
бойових броньованих машин – 23262 (+1) од
артилерійських систем– 32606 (+29) од
РСЗВ – 1483 (+1) од
засоби ППО – 1217 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57851 (+347)
крилаті ракети – 3691 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни– 61290 (+83)
спеціальна техніка – 3964 (+1).
Нагадаємо
Вранці 10 вересня ворог провів масовану ракетну атаку. Є влучання по цивільному промисловому об’єкту на Вінниччині. Інша інформація уточнюється.