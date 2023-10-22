Зростання китайсько-російських зв'язків несе ризик безпеці в Арктиці - НАТО

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 3596 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 18918 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91719 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164721 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 167561 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134543 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136290 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87322 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93934 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99546 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2м/с
50%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12674 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 9042 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 13552 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 11914 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 8288 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 167561 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230240 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378805 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315529 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 423145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11797 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17098 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33714 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30319 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134543 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Зростання китайсько-російських зв'язків несе ризик безпеці в Арктиці - НАТО

Київ • УНН

 • 448477 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У НАТО стурбовані тим, що Китай здійснює судноплавні рейси по Північному морському шляху росії. Також Альянс зазначає, що на кораблях є військові, попри обіцянку Китаю не використовувати ці шляхи у військових та розвідувальних цілях. Хоча комерційні та наукові інтереси також сигналізують про перспективи військової присутності в Арктиці, пише Bloomberg, передає УНН.

Зростання китайсько-російських зв'язків несе ризик безпеці в Арктиці - НАТО

Цитата 

«Ми знаємо, що на борту цих кораблів є військові вчені», — сказав адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, в суботньому інтерв’ю в Ісландії. «Вони не сказали, що не підуть туди військовими».

НАТО стурбоване цілями Китаю, враховуючи його дедалі тісніші зв’язки з Росією, включно зі співробітництвом у сфері енергетики та транспорту, що спричинило різке зростання постачання російської нафти до Китаю через арктичні води.

У той час як наміри росії в Арктиці стають все більш очевидними, «наміри Китаю щодо регіону залишаються непрозорими», — сказав представник НАТО аудиторії.

«Напруженість в Арктиці не тільки ускладнить нашу співпрацю, але й вплине на глобальну стабільність», — сказав спеціальний представник Китаю у справах Арктики Гао Фен. «Китай та інші азійські країни можуть відігравати важливу роль у захисті, дослідженні, розвитку та управлінні Арктикою».

«Ми не можемо бути наївними і очікувати, що ці нові маршрути будуть використовуватися виключно комерційними суднами», — сказав Бауер на конференції.

Доповнення

росія інвестувала значні кошти в арктичні авіабази та іншу інфраструктуру. Хоча бюджетні обмеження, пов’язані з війною в Україні, затримали постачання нових криголамів, її значні повітряні та військово-морські ресурси в Арктиці залишаються недоторканими, сказав Бауер в інтерв’ю.

НАТО має бути готове до конфлікту в регіоні, враховуючи здатність росії діяти в Арктиці, сказав Бауер на конференції. Попри це, НАТО не турбується про те, що Арктика стане гарячою точкою «негайно», сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дрони, запчастини та стрілецька зброя: Пентагон навів докази постачання до росії озброєння з Китаю

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65