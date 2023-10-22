Зростання китайсько-російських зв'язків несе ризик безпеці в Арктиці - НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У НАТО стурбовані тим, що Китай здійснює судноплавні рейси по Північному морському шляху росії. Також Альянс зазначає, що на кораблях є військові, попри обіцянку Китаю не використовувати ці шляхи у військових та розвідувальних цілях. Хоча комерційні та наукові інтереси також сигналізують про перспективи військової присутності в Арктиці, пише Bloomberg, передає УНН.
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«Ми знаємо, що на борту цих кораблів є військові вчені», — сказав адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО, в суботньому інтерв’ю в Ісландії. «Вони не сказали, що не підуть туди військовими».
НАТО стурбоване цілями Китаю, враховуючи його дедалі тісніші зв’язки з Росією, включно зі співробітництвом у сфері енергетики та транспорту, що спричинило різке зростання постачання російської нафти до Китаю через арктичні води.
У той час як наміри росії в Арктиці стають все більш очевидними, «наміри Китаю щодо регіону залишаються непрозорими», — сказав представник НАТО аудиторії.
«Напруженість в Арктиці не тільки ускладнить нашу співпрацю, але й вплине на глобальну стабільність», — сказав спеціальний представник Китаю у справах Арктики Гао Фен. «Китай та інші азійські країни можуть відігравати важливу роль у захисті, дослідженні, розвитку та управлінні Арктикою».
«Ми не можемо бути наївними і очікувати, що ці нові маршрути будуть використовуватися виключно комерційними суднами», — сказав Бауер на конференції.
Доповнення
росія інвестувала значні кошти в арктичні авіабази та іншу інфраструктуру. Хоча бюджетні обмеження, пов’язані з війною в Україні, затримали постачання нових криголамів, її значні повітряні та військово-морські ресурси в Арктиці залишаються недоторканими, сказав Бауер в інтерв’ю.
НАТО має бути готове до конфлікту в регіоні, враховуючи здатність росії діяти в Арктиці, сказав Бауер на конференції. Попри це, НАТО не турбується про те, що Арктика стане гарячою точкою «негайно», сказав він.
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