Зростання китайсько-російських зв'язків несе ризик безпеці в Арктиці - НАТО

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У НАТО стурбовані тим, що Китай здійснює судноплавні рейси по Північному морському шляху росії. Також Альянс зазначає, що на кораблях є військові, попри обіцянку Китаю не використовувати ці шляхи у військових та розвідувальних цілях. Хоча комерційні та наукові інтереси також сигналізують про перспективи військової присутності в Арктиці, пише Bloomberg, передає УНН.