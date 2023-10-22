Рост китайско-российских связей несет риск безопасности в Арктике - НАТО

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«Мы знаем, что на борту этих кораблей есть военные ученые», — сказал адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, в субботнем интервью в Исландии. «Они не сказали, что не пойдут туда военными».

НАТО обеспокоено целями Китая, учитывая его все более тесные связи с россией, включая сотрудничество в сфере энергетики и транспорта, что привело к резкому росту поставок российской нефти в Китай через арктические воды.

В то время как намерения россии в Арктике становятся все более очевидными, «намерения Китая в отношении региона остаются непрозрачными», — сказал представитель НАТО аудитории.

«Напряженность в Арктике не только усложнит наше сотрудничество, но и повлияет на глобальную стабильность», — сказал специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн. «Китай и другие азиатские страны могут играть важную роль в защите, исследовании, развитии и управлении Арктикой».

«Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться исключительно коммерческими судами», — сказал Бауэр на конференции.

Дополнение

россия инвестировала значительные средства в арктические авиабазы и другую инфраструктуру. Хотя бюджетные ограничения, связанные с войной в Украине, задержали поставки новых ледоколов, ее значительные воздушные и военно-морские ресурсы в Арктике остаются нетронутыми, сказал Бауэр в интервью.

НАТО должно быть готово к конфликту в регионе, учитывая способность россии действовать в Арктике, сказал Бауэр на конференции. Несмотря на это, НАТО не беспокоится о том, что Арктика станет горячей точкой «немедленно», сказал он.

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