Дрони, запчастини та стрілецька зброя: Пентагон навів докази постачання до росії озброєння з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. росія регулярно отримує від Китаю зброю для війни проти України, зокрема, дрони, стрілецьку зброю та запчастини. З березня 2022 по 2023 рік китайські фірми експортували до рф озброєння на понад 12 мільйонів доларів. Про це йдеться у звіті міністерства оборони США щодо Китаю, повідомляє УНН.
Деталі
На сьогодні китайські офіційні особи публічно заперечують надання будь-якої летальної допомоги росії. Однак, як зазначається, дані російської митниці показали, що китайські компанії, в тому числі державні підприємства, підконтрольні Пекіну, продавали рф цивільну продукцію, подвійного призначення, а також деякі незначні військові товари російським військовим споживачам- стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.
В Пентагоні наголошують, що розгалужений і нерегульований ринок комерційних безпілотників у Китаї дозволив російським збройним силам регулярно купувати невеликі безпілотники та БПЛА подвійного призначення для підтримки їхньої війни в Україні.
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У період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми експортували до росії безпілотників і компонентів до них на понад 12 мільйонів доларів, зазначається у звіті.
У серпні 2023 року Пекін оголосив, що запровадить перші заходи контролю над ринком дронів, а також над продажем систем протидії БПЛА цивільного призначення у відповідь на міжнародні спекуляції щодо використання китайських безпілотників у російській війні в Україні.
Доповнення
В Пентагоні наголошують, що лідери та офіційні особи КНР намагаються відвернути критику китайсько-російських відносин і захистити свою міжнародну репутацію, використовуючи дипломатичні контакти на високому рівні та меседжі, що підкреслюють "нейтральну" роль КНР у війні в Україні.
Ці зусилля, як повідомляється, включають зустрічі китайських чиновників з українськими посадовцями, оголошення про символічну гуманітарну допомогу та заклики до мирних переговорів без розробки конкретного, детального плану врегулювання конфлікту. Так само неоднозначні публічні заяви КНР про потенційне застосування ядерної зброї, ймовірно, також мають на меті зобразити Китай як відповідальну та миролюбну велику державу.
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