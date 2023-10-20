Китай має на озброєнні близько 500 ядерних боєголовок - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Китай значно розширив свої ядерні запаси за останній рік і наразі зберігає близько 500 оперативних боєголовок. Про це йдеться у щорічному звіті Пентагону, пише ВВС, передає УНН.
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У США також дійшли висновку, що Пекін сподівається подвоїти свій арсенал до 1000 боєголовок до 2030 року. Проте Китай залишається відданим політиці «без першого удару».
Хоча у звіті говориться, що зростання перевищило прогнози, запаси Китаю все ще менші, ніж у росії та США. За даними незалежного Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, росія має ядерний арсенал із приблизно 5889 боєголовок, тоді як США можуть розмістити 5244.
У 2021 році Міністерство оборони оцінило, що Китай мав близько 400 боєголовок.
У звіті Пентагону в четвер говориться, що нинішнє прагнення Китаю нарощувати свій ядерний арсенал «перевищить попередні спроби як за масштабом, так і за складністю».
Представники США заявили, що Пекін, ймовірно, завершив будівництво трьох нових кластерів ракетних об’єктів у 2022 році. Ці поля включають щонайменше 300 нових шахтних установок міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), йдеться у звіті. МБР — це балістичні ракети з дальністю понад 5500 км.
Доповнення
Китай розпочав виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, які, як очікується, буде набагато складніше відстежити.