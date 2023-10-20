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Китай имеет на вооружении около 500 ядерных боеголовок - Пентагон

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Китай значительно расширил свои ядерные запасы за последний год и сейчас хранит около 500 оперативных боеголовок. Об этом говорится в ежегодном отчете Пентагона, пишет ВВС, передает УНН.

Китай имеет на вооружении около 500 ядерных боеголовок - Пентагон

Детали 

В США также пришли к выводу, что Пекин надеется удвоить свой арсенал до 1000 боеголовок к 2030 году. Однако Китай остается приверженным политике «без первого удара».

Хотя в отчете говорится, что рост превысил прогнозы, запасы Китая все еще меньше, чем у россии и США. По данным независимого Стокгольмского института исследования проблем мира, россия имеет ядерный арсенал из примерно 5889 боеголовок, тогда как США могут разместить 5244.

В 2021 году Министерство обороны оценило, что Китай имел около 400 боеголовок.

В отчете Пентагона в четверг говорится, что нынешнее стремление Китая наращивать свой ядерный арсенал «превысит предыдущие попытки как по масштабу, так и по сложности».

Представители США заявили, что Пекин, вероятно, завершил строительство трех новых кластеров ракетных объектов’в 2022 году. Эти поля включают по меньшей мере 300 новых шахтных установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР), говорится в отчете. МБР — это баллистические ракеты с дальностью свыше 5500 км.

Дополнение

Китай начал производство нового поколения ядерных подводных лодок, которые, как ожидается, будет гораздо сложнее отследить.

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