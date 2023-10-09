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Китай розпочав будівництво ядерних підводних човнів нового покоління

Китай розпочав будівництво ядерних підводних човнів нового покоління

Київ • УНН

 • 574670 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Китай розпочав виробництво нового покоління ядерних підводних човнів, які, як очікується, буде набагато складніше відстежити. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Аналітики та регіональні представники з питань оборони стверджують, що з’являється все більше доказів того, що Китай на шляху до того, щоб підводний човен з балістичними ракетами типу 096 був введений в експлуатацію до кінця десятиліття. Він відрізнятиметься наднизьким рівнем шуму, у чому частково Китаю допомогла росія.

Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, передбачають, що за новими суднами буде набагато важче стежити. На думку семи аналітиків і трьох військових аташе, що базуються в Азії, цей висновок є правдивим.

«Тип 096 стане кошмаром», — сказав один із дослідників Крістофер Карлсон, підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки. «Їх буде дуже, дуже важко виявити».

Доповнення 

Стримані спроби відстежувати китайські підводні човни, оснащені ядерними двигунами та оснащені балістичними ракетами, відомі як ПЛАРБ, є одним з основних факторів посилення розгортання та планування на випадок непередбачених обставин ВМС США та інших збройних сил Індійсько-Тихоокеанського регіону. Очікується, що ця ініціатива посилиться, коли тип 096 надійде на озброєння.

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