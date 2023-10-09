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Актуальное
Китай начал строительство ядерных подводных лодок нового поколения

Китай начал строительство ядерных подводных лодок нового поколения

Киев • УНН

 • 574665 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Китай начал производство нового поколения ядерных подводных лодок, которые, как ожидается, будет намного сложнее отследить. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Аналитики и региональные представители по обороне утверждают, что появляется все больше доказательств того, что Китай на пути к тому, чтобы подводная лодка с баллистическими ракетами типа 096 была введена в эксплуатацию к концу десятилетия. Он будет отличаться сверхнизким уровнем шума, в чем частично Китаю помогла россия.

Исследования, обсуждаемые на майской конференции в военно-морском колледже США и опубликованные в августе Китайским институтом морских исследований этого колледжа, предполагают, что за новыми судами будет намного сложнее следить. По мнению семи аналитиков и трех военных атташе, базирующихся в Азии, этот вывод является правдивым.

«Тип 096 станет кошмаром», — сказал один из исследователей Кристофер Карлсон, подводник на пенсии и аналитик военно-морской технической разведки. «их будет очень, очень трудно обнаружить».

Дополнение 

Сдержанные попытки отследить китайские подводные лодки, оснащенные ядерными двигателями и оснащенные баллистическими ракетами, известные как PLARB, являются одним из основных факторов усиления развертывания и планирования на случай непредвиденных обстоятельств ВМС США и других вооруженных сил индийско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что эта инициатива будет усилена, когда тип 096 поступит на вооружение.

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