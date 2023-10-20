Дроны, запчасти и стрелковое оружие: Пентагон привел доказательства поставок в россию вооружения из Китая

Детали

На сегодня китайские официальные лица публично отрицают предоставление какой-либо летальной помощи россии. Однако, как отмечается, данные российской таможни показали, что китайские компании, в том числе государственные предприятия, подконтрольные Пекину, продавали рф гражданскую продукцию, двойного назначения, а также некоторые незначительные военные товары российским военным потребителям - стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и защитное снаряжение.

В Пентагоне отмечают, что разветвленный и нерегулируемый рынок коммерческих беспилотников в Китае позволил российским вооруженным силам регулярно покупать небольшие беспилотники и БПЛА двойного назначения для поддержки их войны в Украине.

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В период с марта 2022 по 2023 год китайские фирмы экспортировали в россию беспилотников и компонентов к ним на более 12 миллионов долларов, отмечается в отчете.

В августе 2023 года Пекин объявил, что введет первые меры контроля над рынком дронов, а также над продажей систем противодействия БПЛА гражданского назначения в ответ на международные спекуляции об использовании китайских беспилотников в российской войне в Украине.

Дополнение

В Пентагоне отмечают, что лидеры и официальные лица КНР пытаются отвлечь критику китайско-российских отношений и защитить свою международную репутацию, используя дипломатические контакты на высоком уровне и месседжи, подчеркивающие "нейтральную" роль КНР в войне в Украине.

Эти усилия, как сообщается, включают встречи китайских чиновников с украинскими чиновниками, объявления о символической гуманитарной помощи и призывы к мирным переговорам без разработки конкретного, детального плана урегулирования конфликта. Так же неоднозначные публичные заявления КНР о потенциальном применении ядерного оружия, вероятно, также имеют целью изобразить Китай как ответственную и миролюбивую великую державу.

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