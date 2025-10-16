“Зроблено в Україні”: Федерація роботодавців та партнери презентували оновлений каталог української техніки для громад

Федерація роботодавців України спільно з народним депутатом України Дмитром Кисилевським, виконавичим директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном та українськими виробниками презентувала оновлений каталог "Українська техніка для громад" - масштабний довідник про вітчизняних виробників комунальної та спеціалізованої техніки, створений у межах політики "Зроблено в Україні".

У новій версії каталогу представлено 41 українського виробника з 14 областей України та понад 325 позицій техніки і транспортних засобів, серед яких майже 70 нових видів продукції.

Мета проєкту - популяризація української техніки і транспортних засобів серед покупців, органів місцевого самоврядування та держкомпаній, інформування громад про наявних виробників і стимулювання попиту на товари, створені в Україні.

"Українські виробники здатні повністю задовольнити потреби громад у комунальній техніці. Коли міста купують українське - виграє і громада, і держава: до 40% коштів повертається в економіку у вигляді податків і зарплат", - розповів Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

Презентація оновленого каталогу відбулася під час виставки "Комунтех-2025", де свою продукцію представили десятки підприємств з усієї країни. Саме там можна було побачити, наскільки активно розвивається українське машинобудування - одна з найважливіших галузей промисловості, яка сьогодні демонструє своє відновлення та інновації.

Ініціатива реалізується ФРУ спільно з Мінекономіки, Асоціацією міст України та Офісом народного депутата Дмитра Кисилевського в рамках політики "Зроблено в Україні"

Також під час панельних дискусій мери Броварів, Кременчука, Бучі та представники Дніпра поділилися власним досвідом взаємодії з українськими виробниками та відзначили, що наразі все більше міст обирають саме вітчизняну техніку - як через якість та сервіс, а й тому що кожна така покупка зміцнює локальну економіку.

Нагадаємо

Каталог "Українська техніка для громад" уперше було презентовано у травні 2024 року. Його створення стало одним із важливих результатів співпраці Федерації роботодавців України з урядом і парламентом у межах реалізації державної політики "Зроблено в Україні" - ініціативи, спрямованої на розвиток внутрішнього виробництва, стимулювання попиту на українські товари та підтримку промисловості.

ФРУ є співініціатором цієї політики і системно просуває інструменти промислового відновлення: закон про локалізацію, програми часткової компенсації вартості української техніки, розвиток експорту машинобудівної продукції.