12:39 • 10162 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
09:20 • 18159 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 31703 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 51183 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 17972 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 36848 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 29089 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 25024 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34844 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54964 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 30724 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 79634 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 57583 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 59824 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 64856 перегляди
“Зроблено в Україні”: Федерація роботодавців та партнери презентували оновлений каталог української техніки для громад

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Федерація роботодавців України презентувала оновлений каталог "Українська техніка для громад", що містить 41 виробника та понад 325 позицій техніки. Метою проєкту є популяризація вітчизняної техніки та стимулювання попиту на українські товари серед громад.

“Зроблено в Україні”: Федерація роботодавців та партнери презентували оновлений каталог української техніки для громад

Федерація роботодавців України спільно з народним депутатом України Дмитром Кисилевським, виконавичим директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном та українськими виробниками презентувала оновлений каталог "Українська техніка для громад" - масштабний довідник про вітчизняних виробників комунальної та спеціалізованої техніки, створений у межах політики "Зроблено в Україні".

У новій версії каталогу представлено 41 українського виробника з 14 областей України та понад 325 позицій техніки і транспортних засобів, серед яких майже 70 нових видів продукції.

Мета проєкту - популяризація української техніки і транспортних засобів серед покупців, органів місцевого самоврядування та держкомпаній, інформування громад про наявних виробників і стимулювання попиту на товари, створені в Україні.

"Українські виробники здатні повністю задовольнити потреби громад у комунальній техніці. Коли міста купують українське - виграє і громада, і держава: до 40% коштів повертається в економіку у вигляді податків і зарплат", - розповів Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

Презентація оновленого каталогу відбулася під час виставки "Комунтех-2025", де свою продукцію представили десятки підприємств з усієї країни. Саме там можна було побачити, наскільки активно розвивається українське машинобудування - одна з найважливіших галузей промисловості, яка сьогодні демонструє своє відновлення та інновації.

Ініціатива реалізується ФРУ спільно з Мінекономіки, Асоціацією міст України та Офісом народного депутата Дмитра Кисилевського в рамках політики "Зроблено в Україні"

Також під час панельних дискусій мери Броварів, Кременчука, Бучі та представники Дніпра поділилися власним досвідом взаємодії з українськими виробниками та відзначили, що наразі все більше міст обирають саме вітчизняну техніку - як через якість та сервіс, а й тому що кожна така покупка зміцнює локальну економіку. 

Нагадаємо

Каталог "Українська техніка для громад" уперше було презентовано у травні 2024 року. Його створення стало одним із важливих результатів співпраці Федерації роботодавців України з урядом і парламентом у межах реалізації державної політики "Зроблено в Україні" - ініціативи, спрямованої на розвиток внутрішнього виробництва, стимулювання попиту на українські товари та підтримку промисловості.

ФРУ є співініціатором цієї політики і системно просуває інструменти промислового відновлення: закон про локалізацію, програми часткової компенсації вартості української техніки, розвиток експорту машинобудівної продукції.

Лілія Подоляк

