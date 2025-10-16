"Зроблено в Україні": Федерация работодателей и партнеры представили обновленный каталог украинской техники для общин

Федерация работодателей Украины совместно с народным депутатом Украины Дмитрием Кисилевским, исполнительным директором Ассоциации городов Украины Александром Слобожаном и украинскими производителями представила обновленный каталог "Украинская техника для общин" - масштабный справочник об отечественных производителях коммунальной и специализированной техники, созданный в рамках политики "Зроблено в Україні".

В новой версии каталога представлен 41 украинский производитель из 14 областей Украины и более 325 позиций техники и транспортных средств, среди которых почти 70 новых видов продукции.

Цель проекта - популяризация украинской техники и транспортных средств среди покупателей, органов местного самоуправления и госкомпаний, информирование общин о существующих производителях и стимулирование спроса на товары, созданные в Украине.

"Украинские производители способны полностью удовлетворить потребности общин в коммунальной технике. Когда города покупают украинское - выигрывает и община, и государство: до 40% средств возвращается в экономику в виде налогов и зарплат", - рассказал Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Презентация обновленного каталога состоялась во время выставки "Коммунтех-2025", где свою продукцию представили десятки предприятий со всей страны. Именно там можно было увидеть, насколько активно развивается украинское машиностроение - одна из важнейших отраслей промышленности, которая сегодня демонстрирует свое восстановление и инновации.

Инициатива реализуется ФРУ совместно с Минэкономики, Ассоциацией городов Украины и Офисом народного депутата Дмитрия Кисилевского в рамках политики "Зроблено в Україні".

Также во время панельных дискуссий мэры Броваров, Кременчуга, Бучи и представители Днепра поделились собственным опытом взаимодействия с украинскими производителями и отметили, что сейчас все больше городов выбирают именно отечественную технику - как из-за качества и сервиса, так и потому, что каждая такая покупка укрепляет локальную экономику.

Напомним

Каталог "Украинская техника для общин" впервые был представлен в мае 2024 года. Его создание стало одним из важных результатов сотрудничества Федерации работодателей Украины с правительством и парламентом в рамках реализации государственной политики "Зроблено в Україні" - инициативы, направленной на развитие внутреннего производства, стимулирование спроса на украинские товары и поддержку промышленности.

ФРУ является соинициатором этой политики и системно продвигает инструменты промышленного восстановления: закон о локализации, программы частичной компенсации стоимости украинской техники, развитие экспорта машиностроительной продукции.