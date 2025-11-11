Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $34,6 млрд: що найбільше купували і продавали і в кого
Київ • УНН
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-жовтень 2025 року сягнув $34,6 млрд, що на 51,75% більше, ніж торік. Загальний товарообіг склав $101 млрд, при цьому імпорт становив $67,8 млрд, а експорт – $33,2 млрд.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-жовтні цього року становив 34,6 млрд дол., що на 51,75% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані Держмитслужби, передає УНН.
Деталі
За 10 місяців 2025 року товарообіг України сягнув $101 млрд. При цьому в Україну імпортували товарів на суму $67,8 млрд, а експортували – на $33,2 млрд. Тобто, дефіцит становив $34,6 млрд. Тоді як роком раніше за аналогічний період дефіцит був на рівні $22,8 млрд.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $15,1 млрд;
- Польща — $6,4 млрд;
- Німеччина — $5,4 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $4,2 млрд;
- Туреччини — на $2,2 млрд;
- Німеччини — на $2,0 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2025 року товарів 68% становили такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $27 млрд;
- продукція хімічної промисловості — $10,4 млрд;
- паливно-енергетичні — $8,5 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $18,2 млрд;
- метали та вироби з них — $3,9 млрд;
- машини, устаткування та транспорт — $3,1 млрд.
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть29.10.25, 13:54 • 132358 переглядiв