Внешняя торговля Украины ушла в минус на $34,6 млрд: что больше всего покупали и продавали и у кого
Киев • УНН
Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-октябрь 2025 года достиг $34,6 млрд, что на 51,75% больше, чем в прошлом году. Общий товарооборот составил $101 млрд, при этом импорт составил $67,8 млрд, а экспорт – $33,2 млрд.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре этого года составил 34,6 млрд долл., что на 51,75% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За 10 месяцев 2025 года товарооборот Украины достиг $101 млрд. При этом в Украину импортировали товаров на сумму $67,8 млрд, а экспортировали – на $33,2 млрд. То есть, дефицит составил $34,6 млрд. Тогда как годом ранее за аналогичный период дефицит был на уровне $22,8 млрд.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай — $15,1 млрд;
- Польша — $6,4 млрд;
- Германия — $5,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $4,2 млрд;
- Турцию — на $2,2 млрд;
- Германию — на $2,0 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $27 млрд;
- продукция химической промышленности — $10,4 млрд;
- топливно-энергетические — $8,5 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $18,2 млрд;
- металлы и изделия из них — $3,9 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $3,1 млрд.
