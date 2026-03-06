$43.720.26
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 16030 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 22059 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 49266 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 87459 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 48719 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 43576 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 69889 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26309 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49953 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Золото демонструє тижневе падіння на тлі зміцнення долара та загострення війни на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Світові ціни на золото вперше за місяць зафіксували тижневі втрати на 3,7% через зростання долара та перегляд прогнозів ФРС. Інвестори використовують золоті активи для ліквідності на тлі обвалу фондових ринків.

Золото демонструє тижневе падіння на тлі зміцнення долара та загострення війни на Близькому Сході

Світові ціни на золото вперше за понад місяць зафіксували тижневі втрати, опинившись під тиском стрімкого зростання курсу американського долара та перегляду прогнозів щодо відсоткових ставок ФРС. Попри статус "безпечного притулку", котирування дорогоцінного металу знизилися на 3,7% за тиждень, оскільки інвестори почали використовувати золоті активи для отримання ліквідності на тлі обвалу фондових ринків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ракетні удари Тегерана по нафтопереробних заводах у Бахрейні та фактичне закриття Ормузької протоки призвели до найбільшого тижневого зростання цін на нафту з 2022 року.

Це змусило трейдерів переглянути очікування щодо пом’якшення монетарної політики США, що автоматично зробило долар привабливішим за золото. Додатковим фактором тиску стали новини про можливий продаж частини золотих резервів центральними банками, зокрема Польщею, для фінансування оборонних витрат у розмірі 13 мільярдів доларів.

Поточні котирування та ринкові очікування

Станом на ранок п'ятниці спотова ціна на золото стабілізувалася на рівні 5 090,32 долара за унцію, продемонструвати незначний відскок після глибокого падіння в четвер.

Водночас срібло, платина та паладій також показали помірне зростання на початку торгів у Сінгапурі. Аналітики зазначають, що ринок залишається вкрай волатильним через непередбачуваність дій адміністрації Дональда Трампа.

Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям05.03.26, 19:39 • 22061 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Золото
Федеральна резервна система
Bloomberg
Дональд Трамп
Сінгапур
Бахрейн
Сполучені Штати Америки
Польща