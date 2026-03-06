Золото демонструє тижневе падіння на тлі зміцнення долара та загострення війни на Близькому Сході
Київ • УНН
Світові ціни на золото вперше за місяць зафіксували тижневі втрати на 3,7% через зростання долара та перегляд прогнозів ФРС. Інвестори використовують золоті активи для ліквідності на тлі обвалу фондових ринків.
Світові ціни на золото вперше за понад місяць зафіксували тижневі втрати, опинившись під тиском стрімкого зростання курсу американського долара та перегляду прогнозів щодо відсоткових ставок ФРС. Попри статус "безпечного притулку", котирування дорогоцінного металу знизилися на 3,7% за тиждень, оскільки інвестори почали використовувати золоті активи для отримання ліквідності на тлі обвалу фондових ринків. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ракетні удари Тегерана по нафтопереробних заводах у Бахрейні та фактичне закриття Ормузької протоки призвели до найбільшого тижневого зростання цін на нафту з 2022 року.
Це змусило трейдерів переглянути очікування щодо пом’якшення монетарної політики США, що автоматично зробило долар привабливішим за золото. Додатковим фактором тиску стали новини про можливий продаж частини золотих резервів центральними банками, зокрема Польщею, для фінансування оборонних витрат у розмірі 13 мільярдів доларів.
Поточні котирування та ринкові очікування
Станом на ранок п'ятниці спотова ціна на золото стабілізувалася на рівні 5 090,32 долара за унцію, продемонструвати незначний відскок після глибокого падіння в четвер.
Водночас срібло, платина та паладій також показали помірне зростання на початку торгів у Сінгапурі. Аналітики зазначають, що ринок залишається вкрай волатильним через непередбачуваність дій адміністрації Дональда Трампа.
