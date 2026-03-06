Золото демонстрирует недельное падение на фоне укрепления доллара и обострения войны на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Мировые цены на золото впервые за месяц зафиксировали недельные потери на 3,7% из-за роста доллара и пересмотра прогнозов ФРС. Инвесторы используют золотые активы для ликвидности на фоне обвала фондовых рынков.
Мировые цены на золото впервые более чем за месяц зафиксировали недельные потери, оказавшись под давлением стремительного роста курса американского доллара и пересмотра прогнозов по процентным ставкам ФРС. Несмотря на статус "безопасного убежища", котировки драгоценного металла снизились на 3,7% за неделю, поскольку инвесторы начали использовать золотые активы для получения ликвидности на фоне обвала фондовых рынков. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Ракетные удары Тегерана по нефтеперерабатывающим заводам в Бахрейне и фактическое закрытие Ормузского пролива привели к крупнейшему недельному росту цен на нефть с 2022 года.
Это заставило трейдеров пересмотреть ожидания относительно смягчения монетарной политики США, что автоматически сделало доллар более привлекательным, чем золото. Дополнительным фактором давления стали новости о возможной продаже части золотых резервов центральными банками, в частности Польшей, для финансирования оборонных расходов в размере 13 миллиардов долларов.
Текущие котировки и рыночные ожидания
По состоянию на утро пятницы спотовая цена на золото стабилизировалась на уровне 5 090,32 доллара за унцию, продемонстрировав незначительный отскок после глубокого падения в четверг.
В то же время серебро, платина и палладий также показали умеренный рост в начале торгов в Сингапуре. Аналитики отмечают, что рынок остается крайне волатильным из-за непредсказуемости действий администрации Дональда Трампа.
