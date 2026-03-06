$43.720.26
Золото

Золото демонстрирует недельное падение на фоне укрепления доллара и обострения войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Мировые цены на золото впервые за месяц зафиксировали недельные потери на 3,7% из-за роста доллара и пересмотра прогнозов ФРС. Инвесторы используют золотые активы для ликвидности на фоне обвала фондовых рынков.

Золото демонстрирует недельное падение на фоне укрепления доллара и обострения войны на Ближнем Востоке

Мировые цены на золото впервые более чем за месяц зафиксировали недельные потери, оказавшись под давлением стремительного роста курса американского доллара и пересмотра прогнозов по процентным ставкам ФРС. Несмотря на статус "безопасного убежища", котировки драгоценного металла снизились на 3,7% за неделю, поскольку инвесторы начали использовать золотые активы для получения ликвидности на фоне обвала фондовых рынков. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Ракетные удары Тегерана по нефтеперерабатывающим заводам в Бахрейне и фактическое закрытие Ормузского пролива привели к крупнейшему недельному росту цен на нефть с 2022 года.

Это заставило трейдеров пересмотреть ожидания относительно смягчения монетарной политики США, что автоматически сделало доллар более привлекательным, чем золото. Дополнительным фактором давления стали новости о возможной продаже части золотых резервов центральными банками, в частности Польшей, для финансирования оборонных расходов в размере 13 миллиардов долларов.

Текущие котировки и рыночные ожидания

По состоянию на утро пятницы спотовая цена на золото стабилизировалась на уровне 5 090,32 доллара за унцию, продемонстрировав незначительный отскок после глубокого падения в четверг.

В то же время серебро, платина и палладий также показали умеренный рост в начале торгов в Сингапуре. Аналитики отмечают, что рынок остается крайне волатильным из-за непредсказуемости действий администрации Дональда Трампа.

Степан Гафтко

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Золото
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Сингапур
Бахрейн
Соединённые Штаты
Польша