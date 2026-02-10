Знущалась з 17-річної дівчини з інвалідністю: на Кіровоградщині матір-виховательку постане перед судом

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 1678 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 13810 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 25318 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 23164 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 22332 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 20100 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 18089 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19596 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29954 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48132 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.5м/с
60%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дональд Трамп відвідає Китай у квітні для зустрічі із Сі Цзіньпіном10 лютого, 00:20 • 3688 перегляди
Прокуратура в Гаазі вимагає 45 років тюрми для колишнього президента Косова Хашима Тачі10 лютого, 00:31 • 4922 перегляди
Болгарські активісти заявили про виявлення бази ПВК "вагнер" у горах поблизу села Кладниця10 лютого, 01:06 • 7514 перегляди
Японія приєднається до ініціативи НАТО PURL для підтримки України озброєнням04:59 • 14179 перегляди
Генштаб оновив дані про втрати рф: за добу ліквідовано майже тисячу окупантів та 33 артсистемиPhoto06:01 • 6606 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 25973 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 34084 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 72300 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 93813 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 109064 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Нікол Пашинян
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Село
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 12735 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 14571 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 14963 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 41270 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 43551 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Дипломатка

Знущалась з 17-річної дівчини з інвалідністю: на Кіровоградщині матір-виховательку постане перед судом

Київ • УНН

 • 48 перегляди

На Кіровоградщині жінці, яка працювала матір'ю-вихователькою, повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та завданні страждань 17-річній дівчині з інвалідністю. Вона приковувала дівчину ланцюгами та прив'язувала до ліжка, щоб та не виходила з дому.

Знущалась з 17-річної дівчини з інвалідністю: на Кіровоградщині матір-виховательку постане перед судом
Фото: Офіс Генерального прокурора

На Кіровоградщині повідомили про підозру жінці, яка працювала матір’ю-вихователькою у дитячому будинку сімейного типу. Її підозрюють у незаконному позбавленні волі неповнолітньої дівчині та завданні їй фізичних страждань, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, впродовж кількох місяців жінка умисно обмежувала свободу пересування дівчини, за яку відповідала та мала забезпечувати належний догляд, безпеку і захист прав.

Потерпілою виявилась 17-річна дівчина, яка є особою з інвалідністю І групи з дитинства, має синдром Дауна та потребує постійної уваги, допомоги й особливого підходу. При цьому фігурантка знала про стан здоров’я потерпілої.

Щоб дівчина не виходила з дому, жінка надягала на її руку та ногу металеві ланцюги, з’єднані навісним замком. Фактично дитину приковували, позбавляючи можливості вільно рухатися чи самостійно покинути приміщення. Свої дії підозрювана пояснювала тим, що їй потрібно було йти на роботу та що вона боялася втечі дитини. Крім того, вночі свободу дівчини обмежували ще більше, її прив’язували до ліжка тканинним ременем, повністю унеможливлюючи будь-який рух

- повідомили в прокуратурі.

Суспільного розголосу історія набула після того, як дівчина вибігла на вулицю з ланцюгами на тілі. Її сфотографували очевидці та надіслали фото до спільного чату громади, де перебував староста села. Останній звернувся до підрозділу превенції, який доповів прокурору про виявлені факти.

За дорученням прокурора було проведено негласні слідчі (розшукові) дії. Прокурор надав доручення слідчим поліції невідкладно виїхати за місцем проживання дитини, а також залучено службу у справах дітей. Унаслідок таких дій дитина зазнала фізичних та моральних страждань, було грубо порушено її право на свободу та особисту недоторканність. Наразі дівчина перебуває у лікувальному та реабілітаційному закладі, де їй надають необхідну медичну і психологічну допомогу

- йдеться в повідомленні.

Підозрюваній суд обрав запобіжний захід запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Також за ініціативою прокурора жінку відсторонено від посади як захід забезпечення кримінального провадження, оскільки вона працювала з дітьми.

Нагадаємо

На Київщині правоохоронці викрили жінку, яка впродовж кількох років знущалася з дітей у дитячому будинку сімейного типу. За даними слідства, вона застосовувала фізичне та психологічне насильство до п’ятьох неповнолітніх.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)