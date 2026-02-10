Знущалась з 17-річної дівчини з інвалідністю: на Кіровоградщині матір-виховательку постане перед судом

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Кіровоградщині повідомили про підозру жінці, яка працювала матір’ю-вихователькою у дитячому будинку сімейного типу. Її підозрюють у незаконному позбавленні волі неповнолітньої дівчині та завданні їй фізичних страждань, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, впродовж кількох місяців жінка умисно обмежувала свободу пересування дівчини, за яку відповідала та мала забезпечувати належний догляд, безпеку і захист прав.

Потерпілою виявилась 17-річна дівчина, яка є особою з інвалідністю І групи з дитинства, має синдром Дауна та потребує постійної уваги, допомоги й особливого підходу. При цьому фігурантка знала про стан здоров’я потерпілої.

Щоб дівчина не виходила з дому, жінка надягала на її руку та ногу металеві ланцюги, з’єднані навісним замком. Фактично дитину приковували, позбавляючи можливості вільно рухатися чи самостійно покинути приміщення. Свої дії підозрювана пояснювала тим, що їй потрібно було йти на роботу та що вона боялася втечі дитини. Крім того, вночі свободу дівчини обмежували ще більше, її прив’язували до ліжка тканинним ременем, повністю унеможливлюючи будь-який рух - повідомили в прокуратурі.

Суспільного розголосу історія набула після того, як дівчина вибігла на вулицю з ланцюгами на тілі. Її сфотографували очевидці та надіслали фото до спільного чату громади, де перебував староста села. Останній звернувся до підрозділу превенції, який доповів прокурору про виявлені факти.

За дорученням прокурора було проведено негласні слідчі (розшукові) дії. Прокурор надав доручення слідчим поліції невідкладно виїхати за місцем проживання дитини, а також залучено службу у справах дітей. Унаслідок таких дій дитина зазнала фізичних та моральних страждань, було грубо порушено її право на свободу та особисту недоторканність. Наразі дівчина перебуває у лікувальному та реабілітаційному закладі, де їй надають необхідну медичну і психологічну допомогу - йдеться в повідомленні.

Підозрюваній суд обрав запобіжний захід запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Також за ініціативою прокурора жінку відсторонено від посади як захід забезпечення кримінального провадження, оскільки вона працювала з дітьми.

Нагадаємо

На Київщині правоохоронці викрили жінку, яка впродовж кількох років знущалася з дітей у дитячому будинку сімейного типу. За даними слідства, вона застосовувала фізичне та психологічне насильство до п’ятьох неповнолітніх.