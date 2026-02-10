Издевалась над 17-летней девушкой с инвалидностью: на Кировоградщине мать-воспитательница предстанет перед судом

Фото: Офис Генерального прокурора

В Кировоградской области сообщили о подозрении женщине, работавшей матерью-воспитательницей в детском доме семейного типа. Ее подозревают в незаконном лишении свободы несовершеннолетней девушки и причинении ей физических страданий, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в течение нескольких месяцев женщина умышленно ограничивала свободу передвижения девушки, за которую отвечала и должна была обеспечивать надлежащий уход, безопасность и защиту прав.

Потерпевшей оказалась 17-летняя девушка, являющаяся лицом с инвалидностью I группы с детства, имеет синдром Дауна и нуждается в постоянном внимании, помощи и особом подходе. При этом фигурантка знала о состоянии здоровья потерпевшей.

Чтобы девушка не выходила из дома, женщина надевала на ее руку и ногу металлические цепи, соединенные навесным замком. Фактически ребенка приковывали, лишая возможности свободно двигаться или самостоятельно покинуть помещение. Свои действия подозреваемая объясняла тем, что ей нужно было идти на работу и что она боялась побега ребенка. Кроме того, ночью свободу девушки ограничивали еще больше, ее привязывали к кровати тканевым ремнем, полностью исключая любое движение - сообщили в прокуратуре.

Общественную огласку история получила после того, как девушка выбежала на улицу с цепями на теле. Ее сфотографировали очевидцы и прислали фото в общий чат общины, где находился староста села. Последний обратился в подразделение превенции, которое доложило прокурору о выявленных фактах.

По поручению прокурора были проведены негласные следственные (розыскные) действия. Прокурор дал поручение следователям полиции безотлагательно выехать по месту жительства ребенка, а также привлечена служба по делам детей. В результате таких действий ребенок испытал физические и моральные страдания, было грубо нарушено его право на свободу и личную неприкосновенность. Сейчас девушка находится в лечебном и реабилитационном учреждении, где ей оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь - говорится в сообщении.

Подозреваемой суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Также по инициативе прокурора женщина отстранена от должности как мера обеспечения уголовного производства, поскольку она работала с детьми.

Напомним

В Киевской области правоохранители разоблачили женщину, которая в течение нескольких лет издевалась над детьми в детском доме семейного типа. По данным следствия, она применяла физическое и психологическое насилие к пятерым несовершеннолетним.