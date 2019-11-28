Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей до розпродажу держактивів - експерт

ukru
18:19 • 58845 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 116975 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 116638 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 171749 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 138616 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 164112 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 155162 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129306 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172823 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268944 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
51 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 129297 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 114566 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 61221 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 110824 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 59006 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 110824 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 171754 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 164115 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 155163 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 129064 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 58851 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 61221 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 25632 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 114566 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113906 перегляди
Актуальне
Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей до розпродажу держактивів - експерт

Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей до розпродажу держактивів - експерт

Київ • УНН

 • 10286 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Масовий розпродаж стратегічних державних підприємств, який анонсований ОП та урядом, не призведе до стабілізації економічної ситуації в країні. Ба більше, досвід минулих років засвідчує, що держава не отримає від цього запланованих коштів. Звісно, що наміри перетворити ДП на “український секондхенд” знижують рейтинг Президента. Таку думку у коментарі УНН висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

“Взагалі масовий розпродаж підприємств (“Укрспирт”, “Укрзалізниця”, державні банки тощо - ред.) навряд чи приведе до економічної стабілізації. Це вирішення питання одного року - поповнення казни за рахунок приватизаційних моментів.

Але, як свідчить практика, ніколи плани по приватизації не виконувалися: попередні уряди, які закладали по 12-15 млрд від приватизації, по факту отримували до мільярда. Тож, у мене великі сумніви щодо надходжень до казни реальних коштів від приватизації української економіки.

Більше того, нестабільність політичної ситуації лякає потенційного інвестора. А розпродавати за безцінь — спускатися до рівня “секонд-хенду” у питанні ключових українських підприємств — це не вирішення проблеми апріорі”, - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці не підтримують Зеленського в намірах розпродати "Укрспирт", "Укрпошту" і "Укрзалізницю" 

Також, за словами Снєгирьова, законодавчі ініціативи Президента на кшталт законопроекту 2300 (про демонополізацію та приватизації спиртової галузі - ред.) “пожирають” рейтинг довіри українців до Глави держави.

“Кожен окремий такий закон знижує його умовно на 2-3%. Зеленський це, думаю, розумує. І певно, на цьому спробують грати, виправдовуючи свої ідеї тотального розпродажу держмайна, списуючи на нібито вирішення проблем, створених представниками минулої команди влади”, - пояснив експерт.

Зауважимо, що рейтинг Президента, уряду та ВР пришвидшив темпи свого падіння. Згідно з останніми дослідженнями КМІС, довіра до Зеленського серед українців протягом листопада знизилася на 12%. А роботу Парламенту вже не схвалюють більше половини населення. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$83,962.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.05