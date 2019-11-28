Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей до розпродажу держактивів - експерт

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Масовий розпродаж стратегічних державних підприємств, який анонсований ОП та урядом, не призведе до стабілізації економічної ситуації в країні. Ба більше, досвід минулих років засвідчує, що держава не отримає від цього запланованих коштів. Звісно, що наміри перетворити ДП на “український секондхенд” знижують рейтинг Президента. Таку думку у коментарі УНН висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.