Зниження рейтингу Президента відображає ставлення людей до розпродажу держактивів - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Масовий розпродаж стратегічних державних підприємств, який анонсований ОП та урядом, не призведе до стабілізації економічної ситуації в країні. Ба більше, досвід минулих років засвідчує, що держава не отримає від цього запланованих коштів. Звісно, що наміри перетворити ДП на “український секондхенд” знижують рейтинг Президента. Таку думку у коментарі УНН висловив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
“Взагалі масовий розпродаж підприємств (“Укрспирт”, “Укрзалізниця”, державні банки тощо - ред.) навряд чи приведе до економічної стабілізації. Це вирішення питання одного року - поповнення казни за рахунок приватизаційних моментів.
Але, як свідчить практика, ніколи плани по приватизації не виконувалися: попередні уряди, які закладали по 12-15 млрд від приватизації, по факту отримували до мільярда. Тож, у мене великі сумніви щодо надходжень до казни реальних коштів від приватизації української економіки.
Більше того, нестабільність політичної ситуації лякає потенційного інвестора. А розпродавати за безцінь — спускатися до рівня “секонд-хенду” у питанні ключових українських підприємств — це не вирішення проблеми апріорі”, - сказав він.
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Також, за словами Снєгирьова, законодавчі ініціативи Президента на кшталт законопроекту 2300 (про демонополізацію та приватизації спиртової галузі - ред.) “пожирають” рейтинг довіри українців до Глави держави.
“Кожен окремий такий закон знижує його умовно на 2-3%. Зеленський це, думаю, розумує. І певно, на цьому спробують грати, виправдовуючи свої ідеї тотального розпродажу держмайна, списуючи на нібито вирішення проблем, створених представниками минулої команди влади”, - пояснив експерт.
Зауважимо, що рейтинг Президента, уряду та ВР пришвидшив темпи свого падіння. Згідно з останніми дослідженнями КМІС, довіра до Зеленського серед українців протягом листопада знизилася на 12%. А роботу Парламенту вже не схвалюють більше половини населення.