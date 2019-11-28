Вже більше половини українців не схвалюють роботу Ради - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Оцінка роботи парламенту з боку українців погіршується. Вже 52% опитаних по телефону респондентів повідомили, що не схвалюють роботу Верховної Ради. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Соціологи відзначили, що в порівнянні з початком листопада в кінці місяця на 9% стало менше тих, хто схвалює роботу Парламенту (45% і 36%) і на 12% стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40% до 52% ). В цілому, оцінка роботи Ради погіршується з жовтня.
Прийняття Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали лише 29% опитаних, не підтримали вдвічі більше — 64% респондентів.
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Оцінка роботи уряду України в порівнянні з початком листопада в кінці місяця також погіршилася: на 7% стало менше тих, хто схвалює його роботу (44% і 37%), і на 11% стало більше тих, що не схвалює роботу Кабміну (з 37% до 48%).
Опитування проводилося з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1500 респондентів у віці 18 років і старше по всій території України, крім тимчасово окупованого Донбасу і Криму). Похибка не перевищує 3%.
Нагадаємо, за словами депутата від “Слуги народу” Макса Бужанського, рейтинг президента Зеленського падає, в тому числі, через заявленої “тотального розпродажу” державного майна.
Відзначимо, що приватизувати уряд запланував кілька державних банків, а також такі стратегічні ДП, як “Укрспирт”, “Укрспочта” і “Укрзалізниця”.
З активною критикою таких ініціатив виступили профспілки, побоююся втрати робочих місць і знищення цілих галузей, які сьогодні приносять бюджету України мільйонні надходження.