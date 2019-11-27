"Масове самогоноваріння та повна безконтрольність": профспілки спрогнозували наслідки "спиртової" реформи Зеленського

Співробітники підприємства нагадали, що із законодавства України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” вилучили норму, яка передбачала виробництво алкогольної продукції зі спирту виключно українського походження. Натомість, у відповідному законопроекті № 2300 пропонується передбачити дозвіл на імпорт спирту в Україну.

“Що це означає простою мовою? Все просто. У разі, якщо норму не повернуть, то для виробництва алкогольної продукції будуть використовувати спирт невідомого походження. У кращому випадку якусь контрабанду. У гіршому — смертельний для споживача фальсифікат”, — йдеться у заяві співробітників ДП.

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Відповідальності за таки “реформи” нестимуть автори президентського “спиртового закону” та народні депутати, переконані профспілки.

“(Питати відповідальності треба буде — ред.) з Офісу Президента, а власне, Юлії Ковалів, яку називають авторкою президентського „спиртового“ законопроекту 2300, яка вперто ігнорує наші вимоги про зустріч з Президентом, вдає, що не розуміє аргументів фахівців галузі та відверто лобіює інтереси горілчаних гігантів. Не виключаємо, що й майбутніх закордонних імпортерів спирту в Україну, на кшталт РФ чи Придністров’я. Адже саме від Ковалів у Парламент вже надійшли відповідні правки до документа 2300.Також, відповідальність за такі рішення нестиме особисто кожен народний депутат, який не думаючи та не читаючи законопроекту, натисне „зелену“ кнопку у сесійній залі. Єдине, що: кому від тої відповідальності буде легше, у разі „горілчаних“ смертей, масового самогоноваріння та повної безконтрольності....???”, — йдеться у заяві співробітників ДП.

Як писав УНН, законопроект Зеленського № 2300 передбачає демонополізацію та приватизацію ДП “Укрспирт”. Однак такий сценарій вигідний не державі, а виключно “горілчаним” монополістам, переконують економісти. Ба більше, демонополізація “Укрспирту” напередодні його приватизації просто знецінить державні спиртзаводи й купувати їх будуть за ціною металобрухту, попереджають експерти.

Депутати пообіцяли дослухати до аргументів фахівців галузі та внести ґрунтовні правки до законопроекту 2300, які, зокрема, змінять етапність реформування спиртової галузі. Спочатку приватизація неліквідних підприємств, розвиток працюючих з метою капіталізації їх вартості, а лише потім демонополізація “Укрспирту”.

Разом з тим, відмову держави від контролю за виробництвом та обігом спирту низка експертів називають спробою зняти з себе відповідальність. Адже спиртова галузь напряму має вплив на здоров’я українців, і у разі її повної лібералізації алкогольного фальсифікату на полицях українських магазинів стане ще більше, наголошують окремі політики.

Нагадаємо, що українці не підтримують Зеленського у намірах розпродати “Укрспирт”, “Укрпошту” та “Укрзалізницю”. Саме через такі плани у президента й обвалюється рейтинг, свідчать опитування.