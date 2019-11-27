"Массовое самогоноварение и полная бесконтрольность": профсоюзы спрогнозировали последствия "спиртовой" реформы Зеленского

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина рискует открыть границы для ввоза спирта неизвестного происхождения и сомнительного качества. Такое заявление сделал профсоюз государственного предприятия “Укрспирт” на своей странице в Facebook, комментируя поправки Офиса Президента к законопроекту № 2300, который готовится ко второму чтению, передает УНН.

Сотрудники предприятия напомнили, что из законодательства Украины “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего” изъяли норму, которая предусматривала производство алкогольной продукции из спирта исключительно украинского происхождения. Зато в соответствующем законопроекте № 2300 предлагается предусмотреть разрешение на импорт спирта в Украину.

“Что это значит простым языком? Все просто. В случае, если норму не вернут, то для производства алкогольной продукции будут использовать спирт неизвестного происхождения. В лучшем случае какую-то контрабанду. В худшем — смертельный для потребителя фальсификат”, — говорится в заявлении сотрудников ГП.

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Ответственность за таки “реформы” будут нести авторы президентского “спиртового закона” и народные депутаты, убеждены профсоюзы.

“(Спрашивать ответственность надо будет — ред.) из Офиса Президента, а собственно, Юлию Кузнецову, которую называют автором президентского „спиртового“ законопроекта 2300, которая упорно игнорирует наши требования о встрече с Президентом, делает вид, что не понимает аргументов специалистов отрасли и откровенно лоббирует интересы водочных гигантов. Не исключаем, что и будущих иностранных импортеров спирта в Украину, вроде РФ или Приднестровья. Ведь именно от Кузнецовой в Парламент уже поступили соответствующие правки в документ 2300. Также, ответственность за такие решения будет нести лично каждый народный депутат, который не думая и не читая законопроекта, нажмет „зеленую“ кнопку в сессионном зале. Единственное, что: кому от той ответственности будет легче, в случае „водочных“ смертей, массового самогоноварения и полной бесконтрольности....???”, — говорится в заявлении сотрудников ГП.

Как писал УНН, законопроект Зеленского № 2300 предусматривает демонополизацию и приватизацию ГП “Укрспирт”. Однако такой сценарий выгоден не государству, а исключительно “водочным” монополистам, убеждают экономисты. Более того, демонополизация “Укрспирт” накануне его приватизации просто обесценит государственные спиртзаводы и покупать их будут по цене металлолома, предупреждают эксперты.

Депутаты пообещали прислушаться к аргументам специалистов отрасли и внести основательные поправки к законопроекту 2300, которые, в частности, изменят этапность реформирования спиртовой отрасли. Сначала приватизация неликвидных предприятий, развитие работающих с целью капитализации их стоимости, а только потом демонополизация “Укрспирта”.

Вместе с тем, отказ государства от контроля за производством и оборотом спирта ряд экспертов называют попыткой знать с себя ответственность. Ведь спиртовая отрасль напрямую влияет на здоровье украинцев, и в случае полной либерализации алкогольного фальсификата на полках украинских магазинов станет еще больше, отмечают отдельные политики.

Напомним, что украинцы не поддерживают Зеленского в намерениях распродать “Укрспирт”, “Укрпочту” и “Укрзализныцю”. Именно из-за таких планов у президента и обваливается рейтинг, показывают опросы.

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