Влада обвалила свій рейтинг намірами розпродати державне майно - "слуга народу"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Найбільший удар по симпатіях громадян до влади завдали закон про ринок землі і плани про тотальну приватизацію державного майна. Про це в своєму Telegram написав народний депутат від фракції “Слуга народу” Максим Бужанський, передає УНН.

“Опитування показало, що найбільший удар по симпатіях громадян до влади завдали закон про ринок землі і плани тотальної приватизації всього на світі”, — написав він.

Помилкові побоювання громадян щодо відкриття ринку землі можна розвіяти, продовжив нардеп. Шляхом грамотної організації процесу, додав він.

У питанні приватизації держмайна справи йдуть складніше, вважає Бужанський.

За словами нардепа, до сих пір не ясно — що, кому і навіщо влада продаватиме.

“Аргумент — держпідприємства керуються неефективно і корупційно, розкажіть Соросу. І запитайте, як довго він протримає у себе на роботі неефективних і корупційних замість того, щоб поміняти їх на адекватних. Але ні, давайте розпиляємо завод, і немає проблеми. Прекрасний підхід”, — пише Бужанський.

Нагадаємо, влада анонсувала розпродаж державних підприємств. Продавати, зокрема, мають намір державні банки — “Ощадбанк”, “Укрексімбанк”, “Укргазбанк” і “ПриватБанк”. Також, пустити з молотка запланували долі “Укрзалізниці”, “Укрпошти” та державне підприємство “Укрспирт”. Законопроект про приватизацію спиртового підприємства зареєстрував у ВР Президент Володимир Зеленський.

Експерти галузі розкритикували документ. За їх словами, ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, в тому числі іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”.

Незважаючи на відсутність економічних розрахунків, двох висновків комітетів, зокрема бюджетного, і зауваження Головного науково-експертного управління ВР, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) все одно виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли в першому читанні.

Через таку ситуацію профспілка ДП “Укрспирт” анонсувала страйки і вимагає зустрічі з Президентом, щоб запропонувати йому шляхи прибуткової приватизації підприємства і зваженої демонополізації галузі з найменшими ризиками для економіки і суспільства, яке може стати споживачем неякісної, безконтрольно імпортованої і контрабандної спиртової продукції. В ОП з діалогом з працівниками спиртових підприємств поки не поспішають.

“Слуги народу” в парламенті, в свою чергу, все ж пообіцяли істотно доопрацювати президентську законодавчу ініціативу (№ 2300) до другого читання. Також в профільному економічному Комітет ВР пообіцяли зустрітися і з профспілками “Укрспирту”. Однак, коли саме може відбутися така зустріч поки не повідомили.

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