Довіра до Зеленському серед українців протягом листопада знизилася на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Протягом осені частка тих, хто ставиться до Президента України Володимиру Зеленському позитивно, зменшувалася. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Опитування проводилося з 22 по 25 листопада серед дорослої частини населення України (від 18 років і старше). Всього було опитано 1500 респондентів.
Похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.
“До Володимиру Зеленському позитивно ставляться в кінці листопада 52% опитаних, негативно — 19%”, — говориться в повідомленні.
Відзначається, що протягом осені частка тих, хто відноситься до Зеленського позитивно, зменшувалася: 73% у вересні, 66% — в жовтні, 64% на початку листопада, 52% — в кінці листопада.
Частка тих, хто відноситься до Зеленського негативно, протягом осені росла: 7% у вересні, 9% — в жовтні, 12% — на початку листопада, 19% — в кінці листопада.
За словами депутата від “Слуги народу” Макса Бужанського, рейтинг Зеленського падає, в тому числі, через заявлений “тотальний розпродаж” державного майна.
Нагадаємо, влада анонсувала розпродаж державних підприємств. Продавати, зокрема, мають намір державні банки — “Ощадбанк”, “Укрексімбанк”, “Укргазбанк” і “ПриватБанк”. Також, пустить з молотка запланували частки “Укрзалізниці”, “Укрпошти” та державне підприємство “Укрспирт”. Законопроект про приватизацію спиртового підприємства зареєстрував у ВР Президент Володимир Зеленський.
Експерти галузі розкритикували документ. За їх словами, ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, в тому числі іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”.
Незважаючи на відсутність економічних розрахунків, двох висновків комітетів, зокрема бюджетного, і зауваження Головного науково-експертного управління ВР, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) все одно виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли в першому читанні.
Через таку ситуацію профспілка ДП “Укрспирт” анонсувала страйки і вимагає зустрічі з Президентом, щоб запропонувати йому шляхи прибуткової приватизації підприємства і зваженої демонополізації галузі з найменшими ризиками для економіки і суспільства, яке може стати споживачем неякісної, безконтрольно імпортованої і контрабандної спиртової продукції. В ОП з діалогом з працівниками спиртових підприємств поки не поспішають.
“Слуги народу” в парламенті, в свою чергу, все ж пообіцяли істотно доопрацювати президентську законодавчу ініціативу (№ 2300) до другого читання. Також в профільному економічному Комітет ВР пообіцяли зустрітися і з профспілками “Укрспирт”. Однак, коли саме може відбутися така зустріч поки не повідомили.