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Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%

Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%

Киев  •  УНН

 • 9430 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В течение осени доля тех, кто относится к Президенту Украину Владимиру Зеленскому положительно, уменьшалась. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября среди взрослой части населения Украины (от 18 лет и старше). Всего было опрошено 1500 респондентов.

Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

“К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно — 19%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% — в октябре, 64% в начале ноября, 52% — в конце ноября.

Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% — в октябре, 12% — в начале ноября, 19% — в конце ноября.

По словам депутата от “Слуги народа” Макса Бужанского, рейтинг Зеленского падает, в том числе, по причине заявленной “тотальной распродажи” государственного имущества.

Напомним, власть анонсировала распродажу государственных предприятий. Продавать, в частности, намерены государственные банки — “Ощадбанк”, “Укрэксимбанк”, “Укргазбанк” и “ПриватБанк”. Также, пустит с молотка запланировали доли “Укрзализныци”, “Укрпочты” и государственное предприятие “Укрспирт”. Законопроект о приватизации спиртового предприятия зарегистрировал в ВР Президент Владимир Зеленский.

Эксперты отрасли раскритиковали документ. По их словам, инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и “убивает” ГП “Укрспирт”.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, двух выводов комитетов, в частности бюджетного, и замечания Главного научно-экспертного управления ВР , Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) все равно вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении.

Из-за такой ситуации профсоюз ГП “Укрспирт” анонсировал забастовки и требует встречи с Президентом, чтобы предложить ему пути прибыльной приватизации предприятия и взвешенной демонополизации отрасли с наименьшими рисками для экономики и общества, которое может стать потребителем некачественной, бесконтрольно импортируемой и контрабандной спиртовой продукции. В ОП с диалогом с работниками спиртовых предприятий пока не спешат.

“Слуги народа” в парламенте, в свою очередь, все же пообещали существенно доработать президентскую законодательную инициативу (№ 2300) ко второму чтению. Также в профильном экономическом Комитет ВР пообещали встретиться и с профсоюзами “Укрспирт”. Однако, когда именно может состояться такая встреча пока не сообщили.

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