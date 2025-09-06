Зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами: у Кропивницькому затримали чоловіка

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
10:49 • 2518 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
06:10 • 14561 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 23135 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 34141 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 42679 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 30958 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 39880 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 43944 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36859 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 70059 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
39%
755мм
Популярнi новини
Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США6 вересня, 02:02 • 5056 перегляди
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду6 вересня, 02:34 • 7948 перегляди
Сльозогінний газ та світлошумові гранати: сербська поліція розігнала багатотисячний протест студентів6 вересня, 03:03 • 3790 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва6 вересня, 04:40 • 9634 перегляди
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття07:06 • 5176 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 2534 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 14575 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 42688 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 29271 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 52691 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Віктор Ляшко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 36515 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 88044 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 35248 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 39729 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 40944 перегляди
Актуальне
The Guardian
Фейкові новини
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury

Зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами: у Кропивницькому затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Кропивницькому поліція затримала 43-річного чоловіка, який у стані сп'яніння зірвав, порвав та топтав Державний прапор біля автостанції. Розпочато кримінальне провадження за наругу над державними символами.

Зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами: у Кропивницькому затримали чоловіка

У Кропивницькому поліцейські затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння зірвав Державний прапор, порвав його та почав топтати ногами. Про це повідомляє Кіровоградська ОВА, передає УНН.

Деталі

"У Кропивницькому поліцейські затримали чоловіка, який вчинив наругу над Державним прапором. Подія сталася 5 вересня 2025 року біля однієї з автостанцій обласного центру. За попередніми даними, 43-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч, один з них підняв прапор і зберіг його до приїзду правоохоронців. Подію також підтвердив ще один очевидець.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України - публічна наруга над державними символами.

Нагадаємо

Правоохоронці кваліфікували спробу 15-річного учня на Закарпатті пронести ніж в школу та здійснити напади на школярі, як підготовка до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю. На місце події прибула мама хлопця.

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Кіровоградська область
Закарпатська область
Україна
Кропивницький