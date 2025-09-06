Зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами: у Кропивницькому затримали чоловіка
Київ • УНН
У Кропивницькому поліція затримала 43-річного чоловіка, який у стані сп'яніння зірвав, порвав та топтав Державний прапор біля автостанції. Розпочато кримінальне провадження за наругу над державними символами.
У Кропивницькому поліцейські затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння зірвав Державний прапор, порвав його та почав топтати ногами. Про це повідомляє Кіровоградська ОВА, передає УНН.
Деталі
"У Кропивницькому поліцейські затримали чоловіка, який вчинив наругу над Державним прапором. Подія сталася 5 вересня 2025 року біля однієї з автостанцій обласного центру. За попередніми даними, 43-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп’яніння, зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч, один з них підняв прапор і зберіг його до приїзду правоохоронців. Подію також підтвердив ще один очевидець.
Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України - публічна наруга над державними символами.
Нагадаємо
Правоохоронці кваліфікували спробу 15-річного учня на Закарпатті пронести ніж в школу та здійснити напади на школярі, як підготовка до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю. На місце події прибула мама хлопця.