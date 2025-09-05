Спроба нападу учня із ножем у школі: на місце прибула мама хлопця

Правоохоронці кваліфікували спробу 15-річного учня на Закарпатті пронести ніж в школу та здійснити напади на школярі, як підготовка до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю. На місце події прибула мама хлопця.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.

Деталі

На Закарпатті 15-річний учень планував вчинити в школі напад із холодною зброєю. Його затримали, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. При цьому хлопець проводив пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ.

За попередніми даними, він планував здійснити напади на школярів та транслювати їх у соціальній мережі. Наразі поліція проводить всі необхідні слідчі дії. На місце прибула мама хлопця - йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікують його дії як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю — ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 258 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Доповнення

У рівненському ліцеї підліток поранив однокласника ножем: відкрито справу. У новому навчальному році офіцери освітньої безпеки зʼявляться у 3000 українських школах.