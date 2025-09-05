Спроба нападу учня із ножем у школі: на місце прибула мама хлопця
Київ • УНН
15-річний учень на Закарпатті намагався пронести ніж до школи для нападу на школярів, його затримали. Поліція кваліфікувала дії як підготовку до теракту та незаконне поводження зі зброєю.
Правоохоронці кваліфікували спробу 15-річного учня на Закарпатті пронести ніж в школу та здійснити напади на школярі, як підготовка до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю. На місце події прибула мама хлопця.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
Деталі
На Закарпатті 15-річний учень планував вчинити в школі напад із холодною зброєю. Його затримали, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. При цьому хлопець проводив пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ.
За попередніми даними, він планував здійснити напади на школярів та транслювати їх у соціальній мережі. Наразі поліція проводить всі необхідні слідчі дії. На місце прибула мама хлопця
Слідчі кваліфікують його дії як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю — ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 258 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Доповнення
