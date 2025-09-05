Спроба нападу учня із ножем у школі: на місце прибула мама хлопця

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
08:58 • 1504 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 3612 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 4536 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 13839 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 24814 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 44332 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 37403 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 39561 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40241 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30749 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.4м/с
43%
755мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 300008 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 293871 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 285503 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 48596 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 13790 перегляди
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 5208 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 13848 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 19378 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 48590 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 35187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Херсонська область
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 19300 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 48590 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 20036 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 25461 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 27282 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Фейкові новини
Financial Times
ChatGPT

Спроба нападу учня із ножем у школі: на місце прибула мама хлопця

Київ • УНН

 • 66 перегляди

15-річний учень на Закарпатті намагався пронести ніж до школи для нападу на школярів, його затримали. Поліція кваліфікувала дії як підготовку до теракту та незаконне поводження зі зброєю.

Спроба нападу учня із ножем у школі: на місце прибула мама хлопця

Правоохоронці кваліфікували спробу 15-річного учня на Закарпатті пронести ніж в школу  та здійснити напади на школярі, як підготовка до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю. На місце події  прибула мама хлопця.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління Національної поліції в Закарпатській області. 

Деталі

На Закарпатті 15-річний учень планував вчинити в школі  напад із холодною зброєю. Його затримали, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. При цьому хлопець проводив пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ. 

За попередніми даними, він планував здійснити напади на школярів та транслювати їх у соціальній мережі. Наразі поліція проводить всі необхідні слідчі дії. На місце прибула мама хлопця

- йдеться в повідомленні.

Слідчі кваліфікують його дії як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю —  ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 258 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Доповнення

  У рівненському ліцеї підліток поранив однокласника ножем: відкрито справу.  У новому навчальному році офіцери освітньої безпеки зʼявляться у 3000 українських школах.

Анна Мурашко

Кримінал та НПОсвіта
Національна поліція України
Закарпатська область
Україна