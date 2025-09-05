Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Київ • УНН
На Закарпатті учень планував напад на школу. Поліція запобігла злочину, вилучивши холодну зброю.
На Закарпатті 15-річний учень планував вчинити в школі напад із холодною зброєю. Його затримали, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. При цьому хлопець проводив пряму трансляцію на одній зі стрімінгових платформ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.
"15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ", - написав Клименко.
За його словами, оперативну інформацію про підготовку злочину ми отримали у співпраці з правоохоронними органами Великої Британії.
"В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри", - додав Клименко.
Він заявив, що поліцейські області діяли комплексно, не втрачаючи ні хвилини:
• кіберполіція аналізувала всі доступні дані;
• кримінальна поліція проводила оперативні заходи;
• біля навчального закладу виставили посилену охорону.
"У результаті - напад попереджено, діти та педагоги - в безпеці.
Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі.
Дякую всім залученим підрозділам поліції Закарпаття за професійність і злагодженість дій, які рятують життя. Безпека в школах - наш пріоритет", - повідомив Клименко.
Доповнення
У рівненському ліцеї підліток поранив однокласника ножем: відкрито справу.
У новому навчальному році офіцери освітньої безпеки зʼявляться у 3000 українських школах.