Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко

В Закарпатье 15-летний ученик планировал совершить в школе нападение с холодным оружием. Его задержали, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. При этом парень проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

"15-летний ученик планировал нападение с холодным оружием. Его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ", - написал Клименко.

По его словам, оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании.

"В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", - добавил Клименко.

Он заявил, что полицейские области действовали комплексно, не теряя ни минуты:

• киберполиция анализировала все доступные данные;

• криминальная полиция проводила оперативные мероприятия;

• возле учебного заведения выставили усиленную охрану.

"В результате - нападение предотвращено, дети и педагоги - в безопасности.

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. По предварительным данным, он планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети.

Спасибо всем задействованным подразделениям полиции Закарпатья за профессионализм и слаженность действий, которые спасают жизнь. Безопасность в школах - наш приоритет", - сообщил Клименко.

Не просто прятать: член ассоциации владельцев оружия высказался об обучении детей обращению со "стволами"

Дополнение

В ровенском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело.

В новом учебном году офицеры образовательной безопасности появятся в 3000 украинских школах.