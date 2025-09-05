Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Киев • УНН
На Закарпатье ученик планировал нападение на школу. Полиция предотвратила преступление, изъяв холодное оружие.
В Закарпатье 15-летний ученик планировал совершить в школе нападение с холодным оружием. Его задержали, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. При этом парень проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.
"15-летний ученик планировал нападение с холодным оружием. Его задержали в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В это время парень уже проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ", - написал Клименко.
По его словам, оперативную информацию о подготовке преступления мы получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании.
"В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях", - добавил Клименко.
Он заявил, что полицейские области действовали комплексно, не теряя ни минуты:
• киберполиция анализировала все доступные данные;
• криминальная полиция проводила оперативные мероприятия;
• возле учебного заведения выставили усиленную охрану.
"В результате - нападение предотвращено, дети и педагоги - в безопасности.
Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. По предварительным данным, он планировал напасть на учеников и транслировать это в соцсети.
Спасибо всем задействованным подразделениям полиции Закарпатья за профессионализм и слаженность действий, которые спасают жизнь. Безопасность в школах - наш приоритет", - сообщил Клименко.
Дополнение
В ровенском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело.
В новом учебном году офицеры образовательной безопасности появятся в 3000 украинских школах.