Попытка нападения ученика с ножом в школе: на место прибыла мама парня

Киев • УНН

 • 178 просмотра

15-летний ученик на Закарпатье пытался пронести нож в школу для нападения на школьников, его задержали. Полиция квалифицировала действия как подготовку к теракту и незаконное обращение с оружием.

Попытка нападения ученика с ножом в школе: на место прибыла мама парня

Правоохранители квалифицировали попытку 15-летнего ученика на Закарпатье пронести нож в школу и совершить нападения на школьников как подготовку к совершению теракта и незаконное обращение с оружием. На место происшествия прибыла мама парня.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.

Детали

На Закарпатье 15-летний ученик планировал совершить в школе нападение с холодным оружием. Его задержали, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. При этом парень проводил прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ.

По предварительным данным, он планировал совершить нападения на школьников и транслировать их в социальной сети. Сейчас полиция проводит все необходимые следственные действия. На место прибыла мама парня

- говорится в сообщении.

Следователи квалифицируют его действия как подготовку к совершению теракта и незаконное обращение с оружием — ч. 1 ст. 14, ч.1 ст. 258 и ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

В ровенском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело. В новом учебном году офицеры образовательной безопасности появятся в 3000 украинских школах.

Анна Мурашко

Криминал и ЧПОбразование
Национальная полиция Украины
Закарпатская область
