Сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами: в Кропивницком задержали мужчину

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
10:49 • 4364 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 16055 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 24027 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 34979 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 43754 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 31346 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 40236 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 44188 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36962 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 70213 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
39%
755мм
Популярные новости
«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост6 сентября, 02:34 • 8818 просмотра
Слезоточивый газ и светошумовые гранаты: сербская полиция разогнала многотысячный протест студентов6 сентября, 03:03 • 4646 просмотра
Зеленский пригласил Путина в Киев6 сентября, 04:40 • 10293 просмотра
Первый за 40 лет: японский принц Хисахито достиг совершеннолетия07:06 • 6336 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко09:01 • 3832 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 4368 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 16056 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 43754 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 29646 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 53083 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Цыганков
Си Цзиньпин
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Закарпатская область
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 36713 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 88416 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 35444 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 39910 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 41118 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фейковые новости
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury

Сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами: в Кропивницком задержали мужчину

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

В Кропивницком полиция задержала 43-летнего мужчину, который в состоянии опьянения сорвал, порвал и топтал Государственный флаг возле автостанции. Начато уголовное производство за надругательство над государственными символами.

Сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами: в Кропивницком задержали мужчину

В Кропивницком полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сорвал Государственный флаг, порвал его и начал топтать ногами. Об этом сообщает Кировоградская ОВА, передает УНН.

Детали

"В Кропивницком полицейские задержали мужчину, который совершил надругательство над Государственным флагом. Событие произошло 5 сентября 2025 года возле одной из автостанций областного центра. По предварительным данным, 43-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину пытались остановить знакомые, которые были рядом, один из них поднял флаг и сохранил его до приезда правоохранителей. Событие также подтвердил еще один очевидец.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины - публичное надругательство над государственными символами.

Напомним

Правоохранители квалифицировали попытку 15-летнего ученика на Закарпатье пронести нож в школу и совершить нападения на школьников, как подготовку к совершению теракта и незаконное обращение с оружием. На место происшествия прибыла мама парня.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Кировоградская область
Закарпатская область
Украина
Кропивницкий