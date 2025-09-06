Сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами: в Кропивницком задержали мужчину
Киев • УНН
В Кропивницком полиция задержала 43-летнего мужчину, который в состоянии опьянения сорвал, порвал и топтал Государственный флаг возле автостанции. Начато уголовное производство за надругательство над государственными символами.
В Кропивницком полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сорвал Государственный флаг, порвал его и начал топтать ногами. Об этом сообщает Кировоградская ОВА, передает УНН.
Детали
"В Кропивницком полицейские задержали мужчину, который совершил надругательство над Государственным флагом. Событие произошло 5 сентября 2025 года возле одной из автостанций областного центра. По предварительным данным, 43-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину пытались остановить знакомые, которые были рядом, один из них поднял флаг и сохранил его до приезда правоохранителей. Событие также подтвердил еще один очевидец.
Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины - публичное надругательство над государственными символами.
Напомним
