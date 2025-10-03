Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму

Жовтень - час активних робіт на городі та в саду: збирають пізні овочі, фрукти й ягоди, а також висівають під зиму моркву, редис, шпинат, часник і цибулю. Для цього краще обирати холодостійкі сорти та враховувати погодні умови, щоб рослини встигли укорінитися до перших морозів, пише УНН.

Що зробити на городі у жовтні

У жовтні саме час завершувати збирання пізніх овочів: на грядках достигають капуста та гарбузи, а в садах - яблука, груші та горіхи. Триває й збирання винограду, а наприкінці місяця приходить черга айви.

Також жовтень - вдалий час для осінньої обрізки дерев. У цей період вони вже завершили активну вегетацію, тож зрізи встигнуть загоїтися до настання перших заморозків.

Наприкінці сезону варто перекопати ґрунт: це допоможе навесні зменшити кількість бур’янів. До холодів також слід прибрати з ділянки всі корчі та залишки деревини, адже в їхній корі часто зимують личинки шкідників.

Що посадити в жовтні

З середини жовтня настає час для підзимового посіву. Плануючи озимі посадки, варто враховувати температуру повітря: овочі мають встигнути добре вкоренитися, але не дати сходів до морозів.

У цей період зазвичай висівають такі овочі:

морква;

редиска;

селера;

шпинат;

цибуля-порей;

цибуля ріпчаста;

часник;

петрушка;

кріп.

Які плодові дерева варто садити цього місяця

Найпопулярніший осінній фрукт - яблуко - ідеально підходить для висаджування саме восени, адже яблуні вирізняються високою зимостійкістю.

Фахівці радять обирати сорти, які добре пристосовуються до нашого клімату. Наприклад, "Гренні Сміт", "Кортленд". Для холодніших регіонів - "Тріумф". Крім того, як вказують фахівці, він стійкий до хвороб, морозостійкий і невибагливий.

Висаджування вишні восени дасть змогу насолодитися першими ягодами вже в травні. Приблизно за рік саджанці стають міцними й пристосовуються до довкілля.

Осіння посадка груш також має переваги: дерево не страждатиме від літньої спеки. Проте ці дерева вразливі до фітофторозу, чорних плям та попелиці, тому восени важливо прибирати опале листя, щоб запобігти поширенню спор грибкових хвороб.

Персикове дерево менш морозостійке, однак його теж варто висаджувати у вересні або жовтні, щоб воно встигло прижитися до зими.

Загальна порада: наприкінці сезону обирайте дерево в стані спокою з відкритим корінням, а не в горщику. Головне, щоб ґрунт залишався придатним для обробки й температура не падала надто низько.

