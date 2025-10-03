$41.220.08
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 7058 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 24824 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 48143 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 40011 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 30399 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 29395 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 28421 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 31221 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31981 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму

Киев • УНН

 • 7656 просмотра

В октябре собирают поздние овощи, фрукты и ягоды, а также высевают под зиму морковь, редис, шпинат, чеснок и лук. Для этого выбирают холодостойкие сорта, учитывая погодные условия для укоренения растений до морозов.

Октябрь — время активных работ в огороде и саду: собирают поздние овощи, фрукты и ягоды, а также высевают под зиму морковь, редис, шпинат, чеснок и лук. Для этого лучше выбирать холодостойкие сорта и учитывать погодные условия, чтобы растения успели укорениться до первых морозов, пишет УНН.

Что сделать в огороде в октябре

В октябре самое время завершать сбор поздних овощей: на грядках созревают капуста и тыквы, а в садах — яблоки, груши и орехи. Продолжается и сбор винограда, а в конце месяца приходит очередь айвы.

Также октябрь — удачное время для осенней обрезки деревьев. В этот период они уже завершили активную вегетацию, поэтому срезы успеют зажить до наступления первых заморозков.

В конце сезона стоит перекопать почву: это поможет весной уменьшить количество сорняков. До холодов также следует убрать с участка все коряги и остатки древесины, ведь в их коре часто зимуют личинки вредителей.

Что посадить в октябре

С середины октября наступает время для подзимнего посева. Планируя озимые посадки, стоит учитывать температуру воздуха: овощи должны успеть хорошо укорениться, но не дать всходов до морозов.

В этот период обычно высевают такие овощи:

  • морковь;
    • редис;
      • сельдерей;
        • шпинат;
          • лук-порей;
            • лук репчатый;
              • чеснок;
                • петрушка;
                  • укроп.

                    Какие плодовые деревья стоит сажать в этом месяце

                    Самый популярный осенний фрукт — яблоко — идеально подходит для высаживания именно осенью, ведь яблони отличаются высокой зимостойкостью.

                    Специалисты советуют выбирать сорта, которые хорошо приспосабливаются к нашему климату. Например, "Гренни Смит", "Кортленд". Для более холодных регионов — "Триумф". Кроме того, как указывают специалисты, он устойчив к болезням, морозостоек и неприхотлив.

                    Высаживание вишни осенью позволит насладиться первыми ягодами уже в мае. Приблизительно за год саженцы становятся крепкими и приспосабливаются к окружающей среде.

                    Осенняя посадка груш также имеет преимущества: дерево не будет страдать от летней жары. Однако эти деревья уязвимы к фитофторозу, черным пятнам и тле, поэтому осенью важно убирать опавшие листья, чтобы предотвратить распространение спор грибковых болезней.

                    Персиковое дерево менее морозостойкое, однако его тоже стоит высаживать в сентябре или октябре, чтобы оно успело прижиться до зимы.

                    Общий совет: в конце сезона выбирайте дерево в состоянии покоя с открытыми корнями, а не в горшке. Главное, чтобы почва оставалась пригодной для обработки и температура не падала слишком низко.

                    Ранее УНН писал, что в Украину пришли первые осенние холода и украинцам приходится доставать из своих шкафов осенние куртки и шапки. Ближайшие заморозки ожидаются в западных регионах Украины, а также Житомирской и Винницкой областях. Прогнозируется, что заморозки будут по поверхности почвы.

                    Алена Уткина

