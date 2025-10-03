Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму

Октябрь — время активных работ в огороде и саду: собирают поздние овощи, фрукты и ягоды, а также высевают под зиму морковь, редис, шпинат, чеснок и лук. Для этого лучше выбирать холодостойкие сорта и учитывать погодные условия, чтобы растения успели укорениться до первых морозов, пишет УНН.

Что сделать в огороде в октябре

В октябре самое время завершать сбор поздних овощей: на грядках созревают капуста и тыквы, а в садах — яблоки, груши и орехи. Продолжается и сбор винограда, а в конце месяца приходит очередь айвы.

Также октябрь — удачное время для осенней обрезки деревьев. В этот период они уже завершили активную вегетацию, поэтому срезы успеют зажить до наступления первых заморозков.

В конце сезона стоит перекопать почву: это поможет весной уменьшить количество сорняков. До холодов также следует убрать с участка все коряги и остатки древесины, ведь в их коре часто зимуют личинки вредителей.

Что посадить в октябре

С середины октября наступает время для подзимнего посева. Планируя озимые посадки, стоит учитывать температуру воздуха: овощи должны успеть хорошо укорениться, но не дать всходов до морозов.

В этот период обычно высевают такие овощи:

морковь;

редис;

сельдерей;

шпинат;

лук-порей;

лук репчатый;

чеснок;

петрушка;

укроп.

Какие плодовые деревья стоит сажать в этом месяце

Самый популярный осенний фрукт — яблоко — идеально подходит для высаживания именно осенью, ведь яблони отличаются высокой зимостойкостью.

Специалисты советуют выбирать сорта, которые хорошо приспосабливаются к нашему климату. Например, "Гренни Смит", "Кортленд". Для более холодных регионов — "Триумф". Кроме того, как указывают специалисты, он устойчив к болезням, морозостоек и неприхотлив.

Высаживание вишни осенью позволит насладиться первыми ягодами уже в мае. Приблизительно за год саженцы становятся крепкими и приспосабливаются к окружающей среде.

Осенняя посадка груш также имеет преимущества: дерево не будет страдать от летней жары. Однако эти деревья уязвимы к фитофторозу, черным пятнам и тле, поэтому осенью важно убирать опавшие листья, чтобы предотвратить распространение спор грибковых болезней.

Персиковое дерево менее морозостойкое, однако его тоже стоит высаживать в сентябре или октябре, чтобы оно успело прижиться до зимы.

Общий совет: в конце сезона выбирайте дерево в состоянии покоя с открытыми корнями, а не в горшке. Главное, чтобы почва оставалась пригодной для обработки и температура не падала слишком низко.

