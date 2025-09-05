Жорстокий брутальний злочин: у МЗС відреагували на удар росіян по данській місії по розмінуванню

$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 11099 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 19118 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 17282 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 31157 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 33429 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 48890 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41018 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41197 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41443 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31325 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 10272 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО07:27 • 9042 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 20252 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 18767 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар10:18 • 7114 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 3334 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 20690 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 31179 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 27293 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 60626 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 23741 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 60631 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 23987 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 29188 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 30869 перегляди
Жорстокий брутальний злочин: у МЗС відреагували на удар росіян по данській місії по розмінуванню

Київ • УНН

 • 228 перегляди

росія вчинила воєнний злочин, завдавши удару по данській гуманітарній місії з розмінування. Україна передала матеріали до Міжнародного кримінального суду та інформує міжнародних партнерів.

Жорстокий брутальний злочин: у МЗС відреагували на удар росіян по данській місії по розмінуванню

Удар росія по данській гуманітарній місії з розміновування є черговий воєнним злочином держави-агресора. Україна повідомила про всі його обставини міжнародних партнерів та передала всі необхідні матеріали Міжнародному кримінальному суду, заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, повідомляє УНН.

Це жорстокий брутальний злочин. Дуже серйозний воєнний злочин і порушення міжнародного гуманітарного права. Це жорстокий удар саме по місії з гуманітарного розмінування. Це не військові, це цивільні працівники. Будь-який удар по них заборонений 

- заявив Тихий.

Він додав, що Україна інформує про цей злочин міжнародних партнерів та передає всі матеріали до Міжнародного кримінального суду.

Наша позиція полягає в тому, що всі винні у цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності. Ми інформуємо партнерів про те, що відбулося, інформуємо Міжнародний кримінальний суд по лінії правоохоронців. Всі факти про цей злочин передаються відповідним інстанціям. Винні в цьому мають бути покарані 

- зазначив речник МЗС.

Тихий також додав, що уряд Данії слідкує за цією ситуацією і засудив черговий російський злочин.

З данською стороною ми в контакті з цього приводу. Міністр зовнішніх справ Ларс Люкке Расмуссен висловився щодо цього удару і назвав його черговим проявом російської агресії. Засудив його 

- резюмував він.

Доповнення

У Чернігівській області внаслідок удару російських військ загинули двоє співробітників Данської ради у справах біженців (DRC), ще вісім осіб зазнали поранень.

Павло Зінченко

Війна в Україні
благодійність
Ларс Люкке Расмуссен
Данія
Україна