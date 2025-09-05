Жорстокий брутальний злочин: у МЗС відреагували на удар росіян по данській місії по розмінуванню

Удар росія по данській гуманітарній місії з розміновування є черговий воєнним злочином держави-агресора. Україна повідомила про всі його обставини міжнародних партнерів та передала всі необхідні матеріали Міжнародному кримінальному суду, заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, повідомляє УНН.

Це жорстокий брутальний злочин. Дуже серйозний воєнний злочин і порушення міжнародного гуманітарного права. Це жорстокий удар саме по місії з гуманітарного розмінування. Це не військові, це цивільні працівники. Будь-який удар по них заборонений - заявив Тихий.

Він додав, що Україна інформує про цей злочин міжнародних партнерів та передає всі матеріали до Міжнародного кримінального суду.

Наша позиція полягає в тому, що всі винні у цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності. Ми інформуємо партнерів про те, що відбулося, інформуємо Міжнародний кримінальний суд по лінії правоохоронців. Всі факти про цей злочин передаються відповідним інстанціям. Винні в цьому мають бути покарані - зазначив речник МЗС.

Тихий також додав, що уряд Данії слідкує за цією ситуацією і засудив черговий російський злочин.

З данською стороною ми в контакті з цього приводу. Міністр зовнішніх справ Ларс Люкке Расмуссен висловився щодо цього удару і назвав його черговим проявом російської агресії. Засудив його - резюмував він.

Доповнення

У Чернігівській області внаслідок удару російських військ загинули двоє співробітників Данської ради у справах біженців (DRC), ще вісім осіб зазнали поранень.