Жестокое, зверское преступление: в МИД отреагировали на удар россиян по датской миссии по разминированию

Удар россии по датской гуманитарной миссии по разминированию является очередным военным преступлением государства-агрессора. Украина сообщила обо всех его обстоятельствах международным партнерам и передала все необходимые материалы в Международный уголовный суд, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, сообщает УНН.

Это жестокое, брутальное преступление. Очень серьезное военное преступление и нарушение международного гуманитарного права. Это жестокий удар именно по миссии по гуманитарному разминированию. Это не военные, это гражданские работники. Любой удар по ним запрещен - заявил Тихий.

Он добавил, что Украина информирует об этом преступлении международных партнеров и передает все материалы в Международный уголовный суд.

Наша позиция заключается в том, что все виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Мы информируем партнеров о том, что произошло, информируем Международный уголовный суд по линии правоохранителей. Все факты об этом преступлении передаются соответствующим инстанциям. Виновные в этом должны быть наказаны - отметил спикер МИД.

Тихий также добавил, что правительство Дании следит за этой ситуацией и осудило очередное российское преступление.

С датской стороной мы в контакте по этому поводу. Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен высказался относительно этого удара и назвал его очередным проявлением российской агрессии. Осудил его - резюмировал он.

Дополнение

В Черниговской области в результате удара российских войск погибли двое сотрудников Датского совета по делам беженцев (DRC), еще восемь человек получили ранения.