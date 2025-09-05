$41.350.02
12:12 • 1512 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 11905 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 20912 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 18600 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 33493 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 34483 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 49441 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 41446 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41345 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41579 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Жестокое, зверское преступление: в МИД отреагировали на удар россиян по датской миссии по разминированию

Киев

 584 просмотра

россия совершила военное преступление, нанеся удар по датской гуманитарной миссии по разминированию. Украина передала материалы в Международный уголовный суд и информирует международных партнеров.

Жестокое, зверское преступление: в МИД отреагировали на удар россиян по датской миссии по разминированию

Удар россии по датской гуманитарной миссии по разминированию является очередным военным преступлением государства-агрессора. Украина сообщила обо всех его обстоятельствах международным партнерам и передала все необходимые материалы в Международный уголовный суд, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, сообщает УНН.

Это жестокое, брутальное преступление. Очень серьезное военное преступление и нарушение международного гуманитарного права. Это жестокий удар именно по миссии по гуманитарному разминированию. Это не военные, это гражданские работники. Любой удар по ним запрещен 

- заявил Тихий.

Он добавил, что Украина информирует об этом преступлении международных партнеров и передает все материалы в Международный уголовный суд.

Наша позиция заключается в том, что все виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Мы информируем партнеров о том, что произошло, информируем Международный уголовный суд по линии правоохранителей. Все факты об этом преступлении передаются соответствующим инстанциям. Виновные в этом должны быть наказаны 

- отметил спикер МИД.

Тихий также добавил, что правительство Дании следит за этой ситуацией и осудило очередное российское преступление.

С датской стороной мы в контакте по этому поводу. Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен высказался относительно этого удара и назвал его очередным проявлением российской агрессии. Осудил его 

- резюмировал он.

Дополнение

В Черниговской области в результате удара российских войск погибли двое сотрудников Датского совета по делам беженцев (DRC), еще восемь человек получили ранения.

Павел Зинченко

Война в Украине
благотворительность
Ларс Лёкке Расмуссен
Дания
Украина