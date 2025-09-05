Жестокое, зверское преступление: в МИД отреагировали на удар россиян по датской миссии по разминированию
Киев • УНН
россия совершила военное преступление, нанеся удар по датской гуманитарной миссии по разминированию. Украина передала материалы в Международный уголовный суд и информирует международных партнеров.
Удар россии по датской гуманитарной миссии по разминированию является очередным военным преступлением государства-агрессора. Украина сообщила обо всех его обстоятельствах международным партнерам и передала все необходимые материалы в Международный уголовный суд, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, сообщает УНН.
Это жестокое, брутальное преступление. Очень серьезное военное преступление и нарушение международного гуманитарного права. Это жестокий удар именно по миссии по гуманитарному разминированию. Это не военные, это гражданские работники. Любой удар по ним запрещен
Он добавил, что Украина информирует об этом преступлении международных партнеров и передает все материалы в Международный уголовный суд.
Наша позиция заключается в том, что все виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Мы информируем партнеров о том, что произошло, информируем Международный уголовный суд по линии правоохранителей. Все факты об этом преступлении передаются соответствующим инстанциям. Виновные в этом должны быть наказаны
Тихий также добавил, что правительство Дании следит за этой ситуацией и осудило очередное российское преступление.
С датской стороной мы в контакте по этому поводу. Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен высказался относительно этого удара и назвал его очередным проявлением российской агрессии. Осудил его
В Черниговской области в результате удара российских войск погибли двое сотрудников Датского совета по делам беженцев (DRC), еще восемь человек получили ранения.