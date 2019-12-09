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Жодних домовленостей по газу у Парижі досягнуто не було - Коболєв

Жодних домовленостей по газу у Парижі досягнуто не було - Коболєв

Київ • УНН

 • 14137 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Жодних домовленостей по газу за підсумками зустрічі в "нормандському форматі" та двосторонньої зустрічі лідерів України і Росії у Парижі досягнуто не було. Про це глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв сказав під час ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

"Наскільки мені відомо, ця тема (газу - ред.) піднімалася. Поки що жодних домовленостей досягнуто не було", - відповів Коболєв на питання, чи є уже якісь результати домовленостей, адже ми знаємо, що були переговори по газу між двома президентами у Парижі.

"Що важливо, що наскільки ми готували позицію української сторони в Києві... українська сторона завжди займала і, наскільки мені відомо, і цього разу, займала нашу стандартну позицію, яка націлена на максимальне збереження саме інтересів України як держави, як транзитної держави і як власника великого активу, тобто, нашої ГТС, і як Нафтогазу, який є власником вже виграного кейсу у Стокгольмі і нових кейсів у Стокгольмі. Всі ці позиції були враховані і сьогодні так само вони були... в черговий раз комуніковані російській стороні як наше бачення ситуації", - додав Коболєв.

Нагадаємо, Украіна не "обнуляє" претензії до РФ щодо газових питань. Про це за підсумками зустрічі в "нормандському форматі" та двосторонньої зустрічі лідерів України і Росії заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

"Ми нічого не обнуляємо. Навпаки, аргументовано пояснили, чому наша позиція, зокрема щодо виконання арбітражів, є дійсно законною, і чому рішення арбітражів є остаточними і обов‘язковими для виконання", - сказав Вітренко.

З його слів, двосторонні переговори з РФ щодо газу триватимуть.

У Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу. На цьому наголосив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.

"Була конструктивна розмова, де обидві сторони виклали свої позиції щодо цілої низки питань, включаючи питання газу... Домовилися продовжувати домовлятися", - сказав Вітренко.

Він наголосив, що про домовленості будуть говорити президенти, а представники делігації під час зустрічі лише викладали позиції сторін.

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