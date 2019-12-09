Жодних домовленостей по газу у Парижі досягнуто не було - Коболєв

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Жодних домовленостей по газу за підсумками зустрічі в "нормандському форматі" та двосторонньої зустрічі лідерів України і Росії у Парижі досягнуто не було. Про це глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв сказав під час ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.