Вітренко за підсумками "нормандської зустрічі": ми нічого не обнуляємо з РФ
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Украіна не "обнуляє" претензії до РФ щодо газових питань. Про це за підсумками зустрічі в "нормандському форматі" та двосторонньої зустрічі лідерів України і Росії заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Ми нічого не обнуляємо. Навпаки, аргументовано пояснили, чому наша позиція, зокрема щодо виконання арбітражів, є дійсно законною, і чому рішення арбітражів є остаточними і обов‘язковими для виконання", - сказав Вітренко.
З його слів, двосторонні переговори з РФ щодо газу триватимуть.
Нагадаємо, у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу. На цьому наголосив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.
"Була конструктивна розмова, де обидві сторони виклали свої позиції щодо цілої низки питань, включаючи питання газу... Домовилися продовжувати домовлятися", - сказав Вітренко.
Він наголосив, що про домовленості будуть говорити президенти, а представники делігації під час зустрічі лише викладали позиції сторін.
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Раніше повідомлялося, у Парижі завершилась перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.
Додамо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що задоволений результатами зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.