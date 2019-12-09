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В Офісі Президента розповіли, хто увійшов у делегацію на "нормандську зустріч"

Київ • УНН

 • 12382 перегляди

ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. З України до Парижу на зустріч в "нормандському форматі" прибула досить велика делегація, зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, керівник Офісу Президента Андрій Богдан, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Про це журналістам у Парижі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання журналіста, хто є в делегації і чи входять до її складу Аваков та Богдан, Тимошенко відповів:

"Так, у нас тут доволі велика делегація. Є пан Хомчак і пан Пристайко, Ярмак і я, пан Костюк. Велика доволі делегація, ви побачите, коли ми будемо заходити туди і офіційно буде видно, хто присутній на зустрічі".

Нагадаємо, раніше керівник Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що до української делегації увійшли Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель та виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.

Українські Національні Новини

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