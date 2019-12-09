В Офисе Президента рассказали, кто вошел в делегацию на "нормандскую встречу"

Отвечая на вопрос журналиста, кто есть в делегации и входят ли в ее состав Аваков и Богдан, Тимошенко ответил:

"Да, у нас тут довольно большая делегация. Есть господин Хомчак и господин Пристайко, Ярмак и я, господин Костюк. Большая довольно делегация, вы увидите, когда мы будем заходить туда и официально будет видно, кто присутствовал на встрече".

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что в украинскую делегацию вошли Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.