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6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 102 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103094 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73472 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103181 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115963 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 146379 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147263 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Офисе Президента рассказали, кто вошел в делегацию на "нормандскую встречу"

В Офисе Президента рассказали, кто вошел в делегацию на "нормандскую встречу"

Киев  •  УНН

 • 12377 просмотра

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Из Украины в Париж на встречу в "нормандском формате" прибыла достаточно большая делегация, в частности, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Об этом журналистам в Париже сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналиста, кто есть в делегации и входят ли в ее состав Аваков и Богдан, Тимошенко ответил:

"Да, у нас тут довольно большая делегация. Есть господин Хомчак и господин Пристайко, Ярмак и я, господин Костюк. Большая довольно делегация, вы увидите, когда мы будем заходить туда и официально будет видно, кто присутствовал на встрече".

Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что в украинскую делегацию вошли Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

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