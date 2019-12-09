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Двостороння зустріч Зеленського і Путіна завершилась

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Парижі завершилась перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомила речниця Президента України Юлія Мендель, передає УНН.

"Завершилась двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна у форматі Нормандія в Парижі", - написала Мендель у Twitter.

Раніше в ОП повідомили, що переговори лідерів країн “Нормандської четвірки” перервано заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. 

В Офісі Президента відзначили, що після завершення зустрічі Зеленського та Путіна переговори у чотиристоронньому форматі відновляться.

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