Двусторонняя встреча Зеленского и Путина завершилась

"Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в формате Нормандия в Париже", - написала Мендель в Twitter.

Ранее в ОП сообщили, что переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваноы ради двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

В Офисе Президента отметили, что после завершения встречи Зеленского и Путина переговоры в четырехстороннем формате возобновятся.