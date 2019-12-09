Переговори "нормандської четвірки" перервали заради зустрічі Зеленського та Путіна - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Переговори лідерів країн “Нормандської четвірки” перервано заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу Президента, передає УНН.
“Переговори лідерів країн „Нормандської четвірки“ перервано заради двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав”, — йдеться у повідомленні.
В Офісі Президента відзначили, що після завершення зустрічі Зеленського та Путіна переговори у чотиристоронньому форматі відновляться.
Як повідомляв УНН, у Парижі розпочалась двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.
Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.