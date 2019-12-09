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У Парижі розпочалась зустріч Путіна та Зеленського

У Парижі розпочалась зустріч Путіна та Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Парижі розпочалась двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.

“Зустріч „нормандської четвірки“ завершилася. Почалася зустріч Путіна з Зеленським”, - написав Смірнов.

Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.

Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.

Згодом в ОП повідомили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна відбудеться після завершення саміту в “нормандському форматі”.

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