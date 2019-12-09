У Парижі розпочалась зустріч Путіна та Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Парижі розпочалась двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.
“Зустріч „нормандської четвірки“ завершилася. Почалася зустріч Путіна з Зеленським”, - написав Смірнов.
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.
Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Згодом в ОП повідомили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна відбудеться після завершення саміту в “нормандському форматі”.