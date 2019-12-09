Зустріч Зеленського і Путіна відбудеться після "нормандії" - до прес-конференції
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна відбудеться після завершення саміту в “нормандському форматі”. Про це повідомили в офісі українського Президента, передає кореспондент УНН.
Так, станом на зараз, о 18:16 за місцевим часом, переговори чотирьох лідерів тривають майже годину.
Водночас французські ЗМІ повідомляли, що Зеленський і Путін мали зустрітись о 18:00, на 19:00 планується вечеря лідерів, прес-конференція для ЗМІ запланована на 20:00 (21:00 за Києвом).
Варто нагадати, що у понеділок, 9 грудня в Єлисейському палаці розпочалась зустріч у “нормандському форматі” на найвищому рівні за участі Президента України Володимира Зеленського.