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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 15906 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 79728 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104157 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116576 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146712 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147501 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Встреча Зеленского и Путина состоится после "нормандии" - до пресс-конференции

Встреча Зеленского и Путина состоится после "нормандии" - до пресс-конференции

Киев  •  УНН

 • 12816 просмотра

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина состоится после завершения саммита в “нормандском формате”. Об этом сообщили в офисе украинского Президента, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сейчас, в 18:16 по местному времени, переговоры четырех лидеров продолжаются почти час.

В то же время французские СМИ сообщали, что Зеленский и Путин должны были встретиться в 18:00, на 19:00 планируется ужин лидеров, пресс-конференция для СМИ запланирована на 20:00 (21:00 по Киеву).

Стоит напомнить, что в понедельник, 9 декабря в Елисейском дворце началась встреча в “нормандском формате” на высшем уровне с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские Национальные Новости

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