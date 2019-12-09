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У Парижі завершилась зустріч Зеленського і Меркель

У Парижі завершилась зустріч Зеленського і Меркель

Київ • УНН

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ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Парижі завершилася двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

"Завершилась двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель у рамках Нормандського саміту в Парижі", - повідомили представники ОП.

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Раніше Зеленський провів двосторонню зустріч із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Це була перша двостороння зустріч у рамках перемовин, запланованих сьогодні для напрацювання бачення щодо завершення війни на Донбасі.

Як повідомляв УНН, У Парижі початок саміту лідерів чотирьох країн у "нормандському форматі" затримується вже більш ніж на півгодини.

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