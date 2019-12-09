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Переговоры "нормандской четверки" прервали ради встречи Зеленского и Путина - ОП

Переговоры "нормандской четверки" прервали ради встречи Зеленского и Путина - ОП

Киев  •  УНН

 • 33438 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в официальном сообщении Офиса Президента, передает УНН.

"Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прервано ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что после завершения встречи Зеленского и Путина переговоры в четырехстороннем формате возобновятся.

Как сообщал УНН, в Париже началась двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, встреча в "нормандском формате" в Париже началась сегодня около 18.15.

Незадолго до этого, у Президента Украины завершились встречи с президентом Франции и канцлером Германии.

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