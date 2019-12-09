Путін про зустріч із Зеленським: добре, по-діловому
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив, що задоволений результатами зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на відео на сторінці російського журналіста Дмитра Смирнова у Twitter.
Виходячи після зустрічі із Зеленським, Путін відповів на запитання журналістів про результати зустрічі: "Добре. По-діловому".
Нагадаємо, у Парижі завершилась перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомила речниця Президента України Юлія Мендель.
"Завершилась двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна у форматі Нормандія в Парижі", - написала Мендель у Twitter.
Раніше в ОП повідомили, що переговори лідерів країн “Нормандської четвірки” перервано заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.
В Офісі Президента відзначили, що після завершення зустрічі Зеленського та Путіна переговори у чотиристоронньому форматі відновляться.
«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019