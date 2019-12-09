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Путин о встрече с Зеленским: хорошо, по-деловому

Путин о встрече с Зеленским: хорошо, по-деловому

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что доволен результатами встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео на странице российского журналиста Дмитрия Смирнова в Twitter.

Выходя после встречи с Зеленским, Путин ответил на вопросы журналистов о результатах встречи: "Хорошо. По-деловому".

Напомним, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель.

"Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в формате Нормандия в Париже", - написала Мендель в Twitter.

Ранее в ОП сообщили, что переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прервали ради двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

В Офисе Президента отметили, что после завершения встречи Зеленского и Путина переговоры в четырехстороннем формате возобновятся.

«Хорошо! Во-деловому »: Путин рассказал о встрече с Зеленский pic.twitter.com/R3obo6ZSx4

- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) December 9, 2019

Украинские Национальные Новости

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