На зустрічі Путіна та Зеленського порушували питання транзиту газу - Вітренко
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу. На цьому наголосив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
"Була конструктивна розмова, де обидві сторони виклали свої позиції щодо цілої низки питань, включаючи питання газу... Домовилися продовжувати домовлятися", - сказав Вітренко.
Він наголосив, що про домовленості будуть говорити президенти, а представники делігації під час зустрічі лише викладали позиції сторін.
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Нагадаємо, у Парижі завершилась перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.
Додамо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що задоволений результатами зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.